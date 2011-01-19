12 هزار دانش آموز همدانی به مناطق جنوب کشور اعزام می شوند

عباس حسنی محتشم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه امسال برای نخستین بار، دانش آموزان سراسر کشور به مناطق عملیاتی اعزام می شوند، گفت: این اقدام برای کسب تجربه عملی در خصوص آمادگی دفاعی و آشنایی آنها با ایثار و شهادت رزمندگان انجام می شود.

حسنی محتشم با اشاره به اینکه سهمیه استان همدان در اعزام دانش آموزان به این مناطق 9 هزار و 400 نفر است، افزود: با همکاری سپاه حدود 12 هزار دانش آموز همدانی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان هدف از حضور دانش آموزان در این اردو را توسعه و تعمیق فعالیت های تربیتی و پرورشی دانش آموزان عنوان کرد.

حسنی محتشم با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس برگ زرینی است که با عزت و سرافرازی به پایان رسید و یک فرهنگ عظیم به نام فرهنگ بسیجی را ایجاد کرد، ادامه داد: تمامی دانش آموزان پایه دوم متوسطه با ثبت نام در اردوهای راهیان نور به صورت عملی درس آمادگی دفاعی را تجربه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه اعزام دانش آموزان از 30 دی ماه آغاز می شود و تا 31 اسفند ماه ادامه خواهد داشت، گفت: برای هر اتوبوس یک راوی همراهی کننده و بسته های فرهنگی پیش بینی شده و دانش اموزان به مدت سه روز از یادمانها، نمایشگاه ها و مناطق جنگی دیدن خواهند کرد.