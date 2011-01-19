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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

فروزنده:

مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد حل شد

مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد حل شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد که براساس آن، مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد حل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در اجرای ردیف‌های 4-5 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مشکل تطبیق احکام کارگزینی مستخدمین سال 88 به بعد را حل کرد.

بر اساس این بخشنامه ، دستگاه های اجرایی موظفند احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از یکم فروردین سال 88 استخدام شده یا می شوند با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده‌اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند.

بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، کسانی که دارای حکم استخدامی قبل از یکم فروردین 1388 بودند مبلغی به عنوان تفاوت تطبیق به آنها تعلق می گرفت ولی این تفاوت تطبیق به کارمندانی که بعد از یکم فروردین سال 88 استخدام شده بودند این مبلغ تفاوت تطبیق به وی تعلق نمی گرفت که با بخشنامه اخیر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور این مشکل حل شده است.
 

کد مطلب 1235768

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