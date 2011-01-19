شهرستان مهران آماده استقبال از کاروانهای راهیان نور

فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت :تا کنون سه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان تشکیل شده و تصمیمات مهمی را در پی داشته است.
ولی الله حیاتی با بیان اینکه مهران همواره میزبان زایران عتبات عالیات است، گفت: روزانه شش هزار نفر ورود و خروج زئیر را در این مرز بینالمللی که از نظر امنیت پر ترددترین کانون تردد زائران است، داریم.
فرماندار شهرستان مهران با تاکید بر امنیت در مرز بینالمللی مهران گفت :مرز بین المللی مهران رتبه نخست تردد زائران را در بین مرزهای رسمی کشور به خود اختصاص داده است.
وی خاطرنشان کرد: مهران کانون توجه زایران عتبات عالیات و همچنین گردشگران و کاروانهای راهیان نور است به گونهای که در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر گردشگر و همچنین کاروانهای راهیان نور از نقاط گردشگری و نقاط یادمانی دوران دفاع مقدس شهرستان مهران بازدید کردند.
ایلام - خبرگزاری مهر: برنامهریزیهای انجام گرفته در شهرستان مهران، این شهرستان آماده برای استقبال از گردشگران و کاروانهای راهیان نور در ایام نوروز است.
فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت :تا کنون سه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان تشکیل شده و تصمیمات مهمی را در پی داشته است.
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