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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۷

شهرستان مهران آماده استقبال از کاروانهای راهیان نور

شهرستان مهران آماده استقبال از کاروانهای راهیان نور

ایلام - خبرگزاری مهر: برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در شهرستان مهران، این شهرستان آماده برای استقبال از گردشگران و کاروانهای راهیان نور در ایام نوروز است.

فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت :تا کنون سه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان تشکیل شده و تصمیمات مهمی را در پی داشته است.

ولی‌ الله حیاتی با بیان اینکه مهران همواره میزبان زایران عتبات عالیات است، گفت: روزانه شش هزار نفر ورود و خروج زئیر را در این مرز بین‌المللی که از نظر امنیت پر ترددترین کانون تردد زائران است، داریم.

فرماندار شهرستان مهران با تاکید بر امنیت در مرز بین‌المللی مهران گفت :مرز بین المللی مهران رتبه نخست تردد زائران را در بین مرزهای رسمی کشور به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: مهران کانون توجه زایران عتبات عالیات و همچنین گردشگران و کاروان‌های راهیان نور است به گونه‌ای که در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر گردشگر و همچنین کاروان‌های راهیان نور از نقاط گردشگری و نقاط یادمانی دوران دفاع مقدس شهرستان مهران بازدید کردند.
 

کد مطلب 1235771

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