شهرستان مهران آماده استقبال از کاروانهای راهیان نور

فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت :تا کنون سه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان تشکیل شده و تصمیمات مهمی را در پی داشته است.



ولی‌ الله حیاتی با بیان اینکه مهران همواره میزبان زایران عتبات عالیات است، گفت: روزانه شش هزار نفر ورود و خروج زئیر را در این مرز بین‌المللی که از نظر امنیت پر ترددترین کانون تردد زائران است، داریم.



فرماندار شهرستان مهران با تاکید بر امنیت در مرز بین‌المللی مهران گفت :مرز بین المللی مهران رتبه نخست تردد زائران را در بین مرزهای رسمی کشور به خود اختصاص داده است.



وی خاطرنشان کرد: مهران کانون توجه زایران عتبات عالیات و همچنین گردشگران و کاروان‌های راهیان نور است به گونه‌ای که در سال گذشته بیش از 100 هزار نفر گردشگر و همچنین کاروان‌های راهیان نور از نقاط گردشگری و نقاط یادمانی دوران دفاع مقدس شهرستان مهران بازدید کردند.

