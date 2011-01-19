بیمارستانهای نجف و کربلا تجهیز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابراهیم متولیان گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حج روزانه بیش از 15 هزار زائر ایرانی وارد شهر کربلا می‌شوند و بهبود تجهیزات پزشکی در عراق در درجه اول به سود زائران ایرانی خواهد بود. همچنین شیعیان عراقی هم از خدمات پزشکی مناسبتری بهره‌مند می‌شوند چرا که اغلب بیمارستانهای کربلا و نجف قدمت 25 ساله داشته و تجهیزات پزشکی درستی ندارند.

وی افزود: تمام تلاش ما بر این است که تجهیزات پزشکی داخلی خود را به بازار عراق وارد کنیم، چرا که تجهیزات ما بسیار ارزانتر از تجهیزات پزشکی کشورهای اروپایی است. همچنین با ورود تجهیزات ایرانی بسیاری از تولیدکنندگان خیر، از لحاظ امکانات به این بیمارستانها کمک می‌کنند و تا به حال برخی تولیدکنندگان دستگاههای مهمی را به برخی بیمارستانهای نجف و کربلا اهداء کرده‌اند.

متولیان همچنین از برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی داخلی در اوایل اسفند ماه امسال در راستای ارائه تجهیزات پزشکی به بیمارستانهای کربلا و نجف در شهر کربلا خبر داد.