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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۵

حسینی :

ارزشگذاری کالا در گمرک به‌زودی وب بنیان می‌شود

ارزشگذاری کالا در گمرک به‌زودی وب بنیان می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از وب بنیان شدن فرآیند ارزش گذاری کالا در گمرک در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی مکانیزاسیون گمرک در چارچوب اهداف طرح تحول اقتصادی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط مسئولان گمرک عنوان کرد و گفت: در حال حاضر یکی از مراکزی که می تواند بسیار سریع، اطلاعات تولید کند، گمرک است که می تواند به سرعت و همزمان اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های کشور را ارائه کند.

وزیر اقتصاد در ادامه با تشکر ازهمکاری و حسن نظر مجلس در بررسی لایحه جدید قانون گمرک، اظهار داشت: خوشبختانه با نظر مساعد نمایندگان، بسیاری از موارد، در قالب ارائه آیین نامه به خود گمرک واگذار شد که این امر می تواند نهایت انعطاف پذیری را برای قانون فراهم آورد.

وی همچنین موافقت مجلس با پیش بینی درآمد اختصاصی برای گمرک را یکی دیگر از نکات قابل تقدیر عنوان کرد و گفت: این امر در تجهیز هر چه بهتر گمرک موثر است.

کد مطلب 1235774

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