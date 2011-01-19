به گزارش خبرگزاری مهر، فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" که قرار بود، جمعه اول بهمنماه برگزار شود به دلیل اینکه نمایش آوازهخوان طاس" موفق به اخذ موافقت شورای نظارت و ارزشیابی نشده است، لغو شد.
طبق اعلام برگزارکنندگان قرار بود این مونولوگ که آخرین نمایش فاز اول فستیوال گروه تئاتر "لیو" است، روز جمعه اول بهمن روی صحنه برود، اما اجرای آن توسط شورای نظارت و ارزشیابی لغو شد. "آوازهخوان طاس" مونولوگی از گروه تئاتر "لیو" نوشته و کار مهدی کوشکی بود و رضا بهبودی در آن بازی میکرد.
گروه تئاتر"لیو" ضمن پوزش از تماشاگران خود به دلیل اجرانشدن نمایش "آوازهخوان طاس"، به زودی زمان و مکان برگزاری مراسم پایانی این فستیوال را اعلام خواهد کرد. پروژه مونولوگها از سال 88 به ابتکار گروه تئاتر "لیو" برگزار شد که هدف از آن، تولید متون تک نفره و قابل اجرا با هزینههای کم بود.
سال گذشته در این پروژه که به صورت غیررقابتی برگزار شد، نمایشهایی فقط با کارگردانی و بازی اعضا این گروه روی صحنه رفت و متن اجراها را نویسندگان ایرانی چون محمد یعقوبی، محمد چرمشیر،امیررضا کوهستانی، رضا سرور، محمد رضاییراد، نغمه ثمینی و ... نوشتند. اما امسال در دور دوم این پروژه با تغییراتی همراه بود از جمله رقابتی شدن، دعوت از گروههای دیگر نمایشی و همچنین استفاده از متون ترجمه و اقتباسی در کنار متون ایرانی.
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