تصاویر هوایی گوگل و نقشه هایی از زمین لرزه شب گذشته پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته ساعت 1:27 دقیقه به وقت محلی پاکستان زمین لرزه ای به شدت 7.3 ریشتر مناطق جنوب غربی پاکستان را به شدت لرزاند.

مرکز این زمین لرزه نسبتا شدید در 45 کیلومتری غرب دالبندان پاکستان، 260 کیلومتری غرب کلات پاکستان، 310 کیلومتری شرق و جنوب شرق زاهدان ایران و هزار و 35 کیلومتری غرب و جنوب غرب اسلام آباد پاکستان بوده است.

عمق مرکز این زمین لرزه 84 کیلومتر اعلام شده و همین بالا بودن عمق باعث شده تا از شدت خسارات ناشی از آن کاسته شود. هنوز از میزان خسارات وارد شده از این زمین لرزه اطلاعاتی در دست نیست اما پیش بینی ها و تخمینها شدت خسارات را چندان بالا نمی دانند.

سازمان زمین شناسی آمریکا در پی وقوع زمین لرزه تصاویری از نقشه های زمین شناسی و ماهواره ای منطقه وقوع را بر روی وب سایت خود قرار داده است:

نقشه شدت لرزه های وارد شده

در این نقشه لرزه های بسیاری قوی به رنگ زرد - نارنجی، لرزه های قوی به رنگ زرد - سبز، لرزه های متوسط به رنگ سبز - آبی، و لرزه های ملایم به رنگ آبی نمایش داده شده است

نقشه محدوده اثرگذاری زمین لرزه

میزان تاثیر امواج لرزه ای به ترتیب از محدوده زرد رنگ به خط سبز- آبی کاسته شده است

نقشه ای از مرکز زمین لرزه در پاکستان

تصویری از گوگل که در آن مناطقی که تحت تاثیر زمین لرزه قرار گرفته اند به رنگ قرمز دیده می شوند

تصویری دیگر از منطقه وقوع زلزله

مرکز زمین لرزه با نشانه ای قرمز رنگ مشخص شده است