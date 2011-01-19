لاریجانی در بین المجالس: حقارت سرنوشت محتوم تکیه به دشمنان اسلام است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که در اجلاس فوق العاده بین المجالس اسلامی در ابوظبی شرکت کرده است، صبح روز چهارشنبه طی نطقی در این نشست از رئیس مجلس امارات و دولت این کشور برای برگزاری این اجلاس تشکر کرد.

وی گفت: ویژگی اصلی اتحادیه بین المجالس اسلامی مردمی بودن آن است که فارغ از محدودیت های سیاسی دولت ها، در ساختار بین المللی منفذی برای انعکاس مسائل امت اسلامی تعبیه شود و با آزادی نمایندگان پارلمان ها به نیازها و خواسته های اصلی امت اسلامی بپردازند.

رئیس مجلس تصریح کرد: قطعا قصد اصلی از تاسیس بین المجالس اسلامی تکرار نهادی شبیه به سازمان کنفرانس اسلامی نبود. آن نهاد هم در جای خود ارزشمند است اما باید با توجه به این ویژگی به این سئوال توجه نمود که امروز امت اسلامی چه انتظاری از نمایندگان خود دارند.

لاریجانی گفت: برخی چالش ها و کاستی های جهان اسلام ریشه های تاریخی دارد و فعلا مجال اصلاح آن نیست آنچه در ارزیابی کلی شرایط در وضعیت فعلی می توان فهم نمود تلاش در جهت وحدت امت اسلامی و مبارزه عملی با دسائس کشورهای سلطه طلب است که سالها در جهت افتراق امت اسلامی مشغولند خواهد بود. همچنین باید در جهات مبارزه با عقاید افراطی تفرقه افکنانه در بین فرق اسلامی که کارشان دسته بندی امت اسلامی است تلاش شود.

وی گفت: باید پذیرفت کشورهای سلطه طلب زمانی از این افکار افراطی حمایت کردند تا به مقاصد خود دست یابند اما در حال حاضر در چنبره آتش خود ساخته گرفتارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نباید اجازه داد که ظرفیت جهان اسلام بازیچه دوره گردی سیاسی آمریکا و صهیونیسم شود و هر روز با طرحی بتوان جهان اسلام را دچار فرسایش نمایند، در فلسطین با تئوری صلح به یهودی سازی بیت المقدس بپردازند و مراکز تاریخی اسلامی را نابود نمایند و به فشار وحشیانه ملت مظلوم فلسطین را به مهاجرت وادارند.

وی گفت: نباید اجازه داد به عنوان مبارزه با تروریسم افغانستان را سالها اشغال و به ویرانه مبدل کنند و به بهانه سلاح هسته ای عراق را مورد تهاجم وحشیانه قرار دهند و هزاران نفر عراقی شکنجه شده از ظلم استبداد صدام را به مسلخ بکشانند.

رئیس مجلس تصریح کرد: اما در همین حال زبان آمریکا و غرب در مقابل تروریسم دولتی صهیونیست ها دچار لکنت است. مجاهد نستوه المبحوح در امارات به دست صهیونیست ها ترور شد. دانشمندان ایرانی دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری به شهادت رسیدند و امروز اسناد روشنی داریم که از صهیونیست ها در این ترورها دست داشتند. اما دولت آمریکا خود را تغافل زده است که صهیونیست ها را تقبیح کند. اما وقتی دادگاه صهیونیستی آمریکایی در لبنان را تحریک می کنند که برای بر هم زدن نظم و آرامش لبنان اقدام کند، زبان آمریکا گشوده می شود و بدون تاخیر به ستایش دادگاه دست ساز مخل آرامش لبنان می پردازد.

رئیس قوه مقننه خاطر نشان کرد: کیست که نداند داستان جنوب سودان ساخته و پرداخته انگلیس و صهیونیسم است تا یک مسئله جدید در منطقه اسلامی برای فرسایش توان اسلامی ایجاد کند.

وی گفت: یا در قیام ملت تونس، آمریکا و غرب با فرصت طلبی، مسئولین قبلی این کشور را که سالها همپیمان آنان بودند به مزایده گذاشتند تا برای تسلط بعدی خود را مدافع ملت تونس معرفی کنند.

لاریجانی گفت: اینها نمونه هایی از نقشه های شوم استکباری برای فرسایش توان امت اسلامی است. ملت های مسلمان انتظار دارند این حوادث برای اولیای مسلمین پند آموز باشد و به جای تفرقه دست اخوت به یکدیگر دهند و به جای تکیه به قدرت های دروغگو و غاصب بر توان امت اسلامی تکیه کنند تا عزت اسلام حفظ شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ملت ایران با مبارزات طویل در 32 سال پیش یک دیکتاتور وابسته به آمریکا و انگلیس را از کشور اخراج کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی، اتکاء نظام جمهوری اسلامی را بر مردم قرار داد و وحدت امت اسلامی را اساس حرکت خویش در نظر گرفت.

وی گفت: هر چند کشورهای زورگو با فریب برخی کشورها درد سرهایی را برای ملت ما از جمله جنگ 8 ساله عراق علیه ایران و مسئله سازی در بحث اتمی ایران را ایجاد کردند اما استقامت و پافشاری ملت ایران در راه اسلام و دموکراسی ظرفیت های عمیق سیاسی، علمی، فناوری، فرهنگی برای ملت تدارک نمود.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: اگر بین المجالس می خواهد منادی ملت ها باشد و از خواست ملت ها عقب نیفتد باید امروز از مقاومت لبنان در مقابل دسیسه جدید آمریکایی - صهیونیستی دادگاه ساختگی دفاع کند و بر وحدت ملی لبنان تاکید کند.

وی گفت: همچنین این اجلاس باید از مقاومت ملت شجاع فلسطین دفاع کرده و برای شکستن حصر غزه هزینه کند و نفرت خود را از طرح های فریبکارانه استکباری صهیونیستی در مسائل فلسطین اعلام کند.

لاریجانی تصریح کرد: این اجلاس امروز باید صدای ملت تونس را بشنود و از استیفای حقوق ملت تونس دفاع کند بین المجالس نباید اجازه دهد کشورهای غربی، صحنه کشورهای اسلامی را میدان پایگاه های سلطه خواهی خود قرار دهند. این سنت الهی است که تکیه بر دشمنان اسلام سرنوشت محتوم حقارت را در پی دارد.

وی خاطر نشان کرد: بین المجالس باید سعی کند صحنه تعاملات سیاسی و اقتصادی جهان اسلام بر هم افزایی مبدل شود تا جایگاه امت اسلامی از جهات علمی و فنی و فرهنگی در صحنه بین المللی بازیافته شود.

وی ابراز امیدواری کرد که بین المجالس اسلامی ملجاء همگرایی و هم افزایی توافقات اسلامی شود و طرح هایی جهت مقابله با مسائل اساسی را تدارک نماید.

رئیس مجلس در پایان سخنرانی خود از همه شرکت کنندگان این اجلاس به خصوص میزبان بین المجالس سپاسگزاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی هم اکنون با رئیس مجلس سودان دیدار می کند.

مسائل پیش آمده در سودان و دخالت کشورهای خارجی در بحران های این کشور از محورهای گفتگو بین روسای مجالس ایران و سودان است.