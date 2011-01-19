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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

تا پایان امسال؛

150 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی می شود

150 خانه فرهنگ دیجیتال در کشور راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مشاور مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از افتتاح و راه اندازی 150 خانه فرهنگ دیجیتال تا پایان سال جاری در کشور خبر داد.

به گزارش  خبرنگار مهر در گرگان، محمدصادق افراسیابی صبح چهارشنبه در بازدید از کانون تخصصی IT (ولایت) در استان گلستان، گفت: با توجه به نوع تخصص کانون در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابتدا باید با برنامه ریزی دقیق و کاری پژوهشی میزان دسترسی و نوع استفاده مردم از اینترنت در سطح شهرستانی و استانی مورد بررسی قرار گیرد تا نیاز های جامعه هدف تأمین شود.

وی افزود: با توجه به خلأهای موجود در استان، وجود خانه های فرهنگ دیجیتال مردم نهاد می تواند نخستین گام برای دسترسی جوانان به اینترنت پاک باشد و بسیاری از مشکلات و دغدغه های خانواده ها را مرتفع کند.
 
افراسیابی، با اشاره به پیشنهاد تشکیل شبکه اجتماعی فعالان فرهنگی استان در فضای مجازی، تصریح کرد: افراد از طریق رسانه های دیجیتال می توانند در مباحث دانش افزایی، معرفت افزایی، استفاده بهینه از اوقات فراغت و تفریحات سالم تولیدات خود را در حوزه فرهنگی به روز کرده و در اتاق های بحث و گفتگو شرکت کنند.
 
وی، ایجاد بانک اطلاعاتی از تولیدات فاخر فرهنگی را از نتایج اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: کانون های استان گلستان از نظر داشتن کتاب و کتابخانه، در رتبه بالاتر از متوسط کشوری قرار دارند و می توان از این ظرفیت برای ارتقای سطح فرهنگی استان بهره گرفت.
 
وی افزود: تا پایان سال آینده تمامی کتابداران کانون های استان گلستان و با توجه به توافقات ستاد عالی و مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان، زیر پوشش بیمه کتابداران قرار می گیرند.
 
افراسیابی تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز جامعه باید جوانان را با جریان شناسی مسائل فرهنگی آشنا کنیم و تلاش شود تا دشمن نتواند از کمبود اطلاعات آنان در حوزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره استفاده کند و آن را بهانه ای برای حمله به نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار ندهد.
 
مشاور مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برگزاری دوره های بصیرت با محوریت آشنایی با جریان های سیاسی و فرهنگی جامعه، تببین ابعاد موضوع ولایت مطلقه فقیه، بررسی تاریخ تطبیقی و تحلیلی اسلام می توانیم اطلاعات جوانان را در این زمینه ها افزایش دهیم و به طور جدی با این حربه دشمنان مقابله کنیم.
کد مطلب 1235784

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