حادثه غزه مربوط به همه مردم دنیاست/ مسیر ما آرمان فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در همایش "غزه نماد مقاومت" که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، حادثه غزه را تنها مربوط به مردم فداکار و آرمان‌خواه غزه ندانست و افزود: حادثه بزرگ غزه متعلق به همه آزادی‌خواهان و انسانهای با شرافتی است که برای سربلندی، عظمت و انسانیت مبارزه می‌کند و در این راه استقامت می‌ورزند. درست مانند فلسطین زیرا دیگر امروز فلسطین دیگر یک منطقه جغرافیایی و متعلق به این مردم نیست بلکه به نماد شرافت و آزادی‌خواهی همه انسان‌های روی زمین تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه امروز فلسطین به مانند یک شاخص و معیار محل محک زدن همه مدعیان جهانی است، گفت: هر کسی که ادعا می‌کند از انسانیت، آزادی، شرافت و حقوق بشر دفاع می‌کند می‌توان نسبتش را با معیار اهمیت دادن به موضوع فلسطین سنجید.

ضرغامی در ادامه با تاکید بر اینکه پیروزی جبهه حق بر جبه باطل وعده‌ای است که خدا به همه انسانهای روی زمین داده است و در ده‌ها آیه و ده‌ها موضوع این وعده را به ما یادآوری نموده است، گفت: وظیفه‌ای که بر عهده همه ما است اطلاع رسانی و روشن کردن افکار عمومی نسبت به فجایعی است که در فلسطین اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: ‌این مسئولیت خطیر که بر عهده همگان به ویژه روشنفکران، نخبگان و رسانه‌ها است باید استمرار پیدا کند.

رئیس سازمان صدا و سیما در بخش دیگری از سخنانش به تقابل سپاه قلیل تالوت با لشگر کثیر جالوت که در قرآن آمده است پرداخت و افزود: ما در میدان آزمایش خدا سربازی هستیم که وعده خدا را محقق می‌کنیم .

وی در ادامه به پیروزی انقلاب اسلامی در32 سال پیش اشاره کرد و افزود: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر هستیم. 32 سال قبل هم چنین اتفاقی افتاد همه دنیا از رژیم طاغوتی شاه حمایت کردند اما این ملت ایران بود که به پیروزی رسید.

ضرغامی اضافه کرد: این پیروزی عظیم را در همه دنیا می‌بینیم و امروز لشگر کثیر شما مردمید زیرا دلهای همه مردم دنیا با شماست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر صدها شبکه به زبان فارسی علیه جمهوری اسلامی ایران به راه افتاده است، گفت: اما عملکرد آنها هیچ تاثیری نداشته بلکه حتی ملت ایران را در راه خود مقاومت‌تر کرده است.

وی مجدداً با تاکید بر اینکه وظیفه مهمی که بر عهده همه ما نسبت به انقلاب بزرگ فلسطین وجود دارد آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و روشن کردن افکار عمومی است، گفت: در منطقه کوچک غزه تابلویی از فداکاری مردم غزه ترسیم شده است که وظیفه ما این است که این تابلو را پیش چشم مردم دنیا نمایان کنیم تا عمق مظلومیت این ملت مظلوم مشخص شود.

ضرغامی در پایان تصریح کرد: مسیر ما آرمان فلسطین و مردم غزه است. به لطف الهی بتوانیم پیروزی مردم غزه و همه آزادی‌خواهان جهان را به زودی ببینیم.