تیم دوچرخه سواری دانشگاه آزاد در تور "لانگ کاوی" به دنبال سکو است

غلامحسین کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شانزدهمین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری "لانگ کاوی" مالزی از سوم بهمن ماه در 10 مرحله برگزار میشود که تیم دانشگاه آزاد اسلامی پنجشنبه شب با هدف حضور در این تور راهی کوالالامپور خواهد شد.
وی افزود: تیم ما در شرایطی برای دومین سال قصد شرکت در این تور مطرح آسیایی را دارد که سال گذشته در بخش انفرادی و تیمی تور لانگ کاوی بر سکوی چهارم ایستادیم اما این بار به دنبال کسب نتیجه بهتر و قرار گرفتن بر سکوهای برتر هستیم.
سرمربی تیم دوچرخهسواری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ترکیب تیم ما تا سال پیش با بهره گرفتن از رکابزنان خارجی تکمیل میشد اما به این نتیجه رسیدیم که استخدام دوچرخه سواران خارجی در این شرایط به درد ما نمیخورد.
وی ادامه داد: در سالی قرار داریم که امتیازات رکابزنان جمع و در نهایت تکلیف سهمیه المپیک را مشخص میکنند. حضور دوچرخهسواران خارجی در این شرایط به درد ما نمیخورد چون امتیاز آنها به حساب کشور خودشان منظور میشود در حالیکه اگر از دوچرخهسواران داخلی در ترکیب تیم خود استفاده کنیم امتیازات برای ایران ثبت میشود.
کوهی تصریح کرد: تیم ما همراه با تیم پتروشیمی تبریز به این تور سفر میکند. تیم پتروشیمی از ترکیب دوچرخهسواران خارجی استفاده میکند که امتیاز آنها به امتیازات تیم ایران افزوده نخواهد شد. اگر تیم پتروشیمی بتواند مقام قهرمانی این تور را از آن خود کند میتواند کمک زیادی به افزایش امتیاز تیمی ایران در آسیا کند.
نظر شما