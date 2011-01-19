144هزار نفر به کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور مراجعه کردند

محمد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور اظهار داشت: نیشابور با دارا بودن 10 باب کتابخانه عمومی و 9 هزار و 500 نفر عضو فعال طی سه ماه گذشته توانسته است پاسخگوی 144هزار نفر مراجعه کننده باشد.

وی گفت: در کتابخانه های شهرستان نیشابور، 119هزار نسخه کتاب با 98هزار و 455عنوان وجود دارد.

زمانی افزود: طی سه ماه گذشته، سه هزار و 950 عضو جدید به کتابخانه های این شهرستان اضافه شده اند که این میزان نسبت به زمان مشابه سال قبل 18درصد رشد دارد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی نیشابور تصریح کرد: نیشابور به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای خراسان رضوی دارای پتانسیل و امکانات بالقوه و بالفعل فراوانی است و در حال حاضر مقام نخست بیشترین میزان مراجعه کنندگان به کتابخانه های عمومی در سطح این استان داراست.