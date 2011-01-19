30 درصد پرونده های حل اختلاف گلستان در گرگان رسیدگی می شود

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با صدور تقدیر نامه هایی از سوی رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، از هشت عضو برتر شورای حل اختلاف استان، قدردانی شد.

وی گفت: پس از سفر چند روزه هیئت بازرسی اعزامی از تهران ، شعبه 11 حقوقی شورای حل ختلاف مرکز استان به عنوان شعبه برتر انتخاب و با ارسال تقدیر نامه هایی از اعضا و دبیران این شعبه قدردانی شد.

وی اظهار داشت: کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها در عین ِ دقت و نحوه برخورد با طرفین دعوی از علل انتخاب این اعضا در استان است.

جعفری تصریح کرد: همچنین از رئیس دادگستری و رئیس مجتمع شوراهای حل اختلاف گنبدکاووس نیز به دلیل عملکرد مناسب وی در اداره شعب این شهرستان تقدیر شد.

از معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان نیز به دلیل عملکرد مناسب وی در ساماندهی شعب و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها تقدیر شد.