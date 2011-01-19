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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

30 درصد پرونده های حل اختلاف گلستان در گرگان رسیدگی می شود

30 درصد پرونده های حل اختلاف گلستان در گرگان رسیدگی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: سالانه بیش از یکصد هزار پرونده، وارد 206 شعبه این شورا در استان می شود که 30 درصد این پرونده در شعب شورای حل اختلاف مرکز استان رسیدگی و مختومه می شود.

احمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود:  با صدور تقدیر نامه هایی از سوی رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، از هشت عضو برتر شورای حل اختلاف استان، قدردانی شد.

وی گفت: پس از سفر چند روزه هیئت بازرسی اعزامی از تهران ،  شعبه 11 حقوقی شورای حل ختلاف مرکز استان به عنوان شعبه  برتر انتخاب و با ارسال تقدیر نامه هایی از اعضا و دبیران این شعبه قدردانی شد.

وی اظهار داشت: کوتاه کردن زمان رسیدگی به پرونده ها در عین ِ دقت و نحوه برخورد با طرفین دعوی از علل انتخاب این اعضا در استان است.

جعفری تصریح کرد: همچنین از رئیس دادگستری و رئیس مجتمع شوراهای حل اختلاف گنبدکاووس نیز به دلیل عملکرد مناسب وی در اداره شعب این شهرستان تقدیر شد.

از معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان نیز به دلیل عملکرد مناسب وی در ساماندهی شعب و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها تقدیر شد.

کد مطلب 1235792

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