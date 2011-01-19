"متولد 1361" به ساحت مظلوم تئاتر تقدیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "متولد 1361" که در طول اجرای یک ماهه‌ خود میزبان بسیاری از هنرمندان، از جمله حمید سمندریان، هما روستا، گلاب آدینه، رضا کیانیان، پیمان یزدانیان، رضا بابک، داود رشیدی و... بود، در شب پایانی اجرای خود شاهد حضور هنرمندانی چون همایون شجریان، منظر لشگری، امید روحانی و... بود.

پیام دهکردی کارگردان "متولد 1361" در سخنان خود پیش از اجرا، اجرای پایانی نمایش‌اش را به ساحت مظلوم تئاتر تقدیم کرد و پس از پایان نمایش هم تماشاگران دقایقی گروه اجرایی نمایش را تشویق کردند.

نمایش "متولد 1361" به دلیل پایان مهلت قانونیِ مجوز اجرا‌ که از سوی شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده بود، به اجرای خود پایان داد.