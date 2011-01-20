قطع ناگهانی برنامه خبری بیست و سی شبکه دو

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته پخش برنامه خبری بیست و سی شبکه دو سیما به دلیل اعلام اشکال فنی نیمه تمام ماند. طبق روال شب‌های گذشته این بخش خبری در ساعت مقرر آغاز و با پخش اخبار مختلف ادامه یافت. اما دقایقی پس از آغاز بخش گزارشی با عنوان "صرفاً جهت اطلاع" که با اجرای دلاوری خبرنگار واحد مرکزی خبر روی آنتن می‌رود، دست کم سه بار این گزارش بنا به دلایل نامعلوم با توقف و پرش از نظر بینندگان گذشت.

نکته جالب آن است دقایقی بعد که پخش برنامه‌ها از این شبکه به روال عادی بازگشته بود و خبر بیست و سی ناتمام ماند، پیامی به شکل زیرنویس روی تلویزیون ظاهر شد که در آن ضمن عذرخواهی به اطلاع بینندگان رسیده بود به دلیل اشکال فنی ادامه خبر بیست و سی پخش نمی‌شود.

- جمعه 24 دی ماه قسمت شانزدهم مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" روی آنتن رفت. در بخشی از این قسمت پسر زبیر (رضا کیانیان) برای خطاب به برادرش از کلمه نامناسب استفاده کرد که محترمانه آن ساکت شو بود. از سوی دیگر در این سریال به حدی از ضرب‌المثل و اشعار امروزی استفاده می‌شود که ذهن مخاطبان را از داستان منحرف می‌کند.

- از قرار تولید دوباره برنامه "شب بخیر بچه‌ها" در اولویت برنامه‌های شبکه دو نیست. اکرم معصومی، تهیه‌کننده این برنامه درباره‌ پخش مجدد "شب بخیر بچه‌ها" که مدتی است در شبکه کودک تعطیل شده، گفت: پخش این برنامه فعلاً در اولویت نیست.

- انوشیروان ارجمند، بازیگر نقش رفاعه بن شداد در مجموعه "مختارنامه" تاکید کرد وقتی در مجموعه تلویزیونی "معصومیت از دست رفته" بازی می‌کرد با داود میرباقری برای بازی در "مختارنامه" به توافق رسید. در واقع او هشت سال پیش قول و قرار بازی در "مختارنامه" را با میرباقری گذاشته بود.

- در حالی که محمودرضا تخشید، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما اعلام کرد چند طرح ویژه مجموعه نوروز دارند، اما هنوز به نتیجه قطعی و انتخاب نهایی نرسیده‌اند؛ ولی مهران مهام هفته گذشته اعلام کرد به زودی مجموعه نوروزی شبکه سه را به کارگردانی سعید آقاخانی کلید می‌زنند. او حتی از انتخاب بازیگرانی چون مهران غفوریان و ... هم خبر داد. آقاخانی برای دومین سال متوالی مجموعه نوروزی شبکه سه را می‌سازد. سال گذشته سریال "زن‌ بابا" را در نوروز روی آنتن برد.

- بعد از استقبال مخاطبان از فیلم تلویزیونی "ماه منیر" با بازی فاطمه گودرزی به کارگردانی شهره لرستانی، او به تازگی مشغول کارگردانی یک فیلم تلویزیونی دیگر است که ادامه ساخت ماه منیر است. او این بار ماه منیر را در یک روستا به تصویر می‌کشد که سعی دارد یک جوان را به مسیر درستی هدایت کند.

- جلال مقامی ـ دوبلور پیشکسوت ـ که سال‌ها قبل اجرای برنامه‌ "دیدنی‌ها" را بر عهده داشت، هفته گذشته اعلام کرد: من دیگر آن مقامی سابق نیستم، چرا که تمام رفتار و کردار و همچنین همه‌ خصوصیات اخلاقی و عملکردم تغییر کرده و از آن دوران فقط خاطراتش برایم باقی مانده است.

نمایی از مجموعه "شهر دقیانوس"

- چند ماه پیش اعلام شد ادامه مجموعه تلویزیونی "شهر دقیانوس" به کارگردانی مهرداد خوشبخت قرار است در یکی از کشورهای عربی ضبط شود، اما علی‌رغم وعده تهیه‌کننده چند ماه تولید این پروژه به تعویق افتاد. او بعد از چند ماه، هفته گذشته برای چندین بار اعلام کرد به زودی در لبنان ادامه این مجموعه ساخته می‌شود.

- شبکه آموزش به دنبال اتفاقات جدید است. رضا پورحسین مدیر این شبکه هفته گذشته اعلام کرد شبکه آموزش متحول می‌شود.

- گروه کودک شبکه تهران تصمیم دارد برای ماندگاری شخصیت‌های محبوب کودکان اقداماتی انجام دهد. علی زارعان، مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه تهران هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد تمبر پنگول، شخصیت عروسکی برنامه "رنگین کمان" در چهار قطعه اسفندماه رونمایی می‌شود. اوتاکید کرد تمبر می‌تواند کاراکتر محبوب بچه‌ها را ماندگار کند و باید برای شخصیت‌های محبوب در زمان حیات‌‌شان کاری انجام داد تا فراموش نشوند.

محمدحسین صوفی، معاون صدا هفته گذشته در مراسم اختتامیه اولین هم‌اندیشی جوان و رادیو تاکید کرد که باید نویسندگان در این شبکه رادیویی به زبان جوانی صحبت کنند، البته با رعایت کردن محدودیت‌ها.

- شبکه سراسری جدیدی با عنوان "ایران" در معاونت امور استان‌های صدا و سیما راه‌اندازی می‌شود. این شبکه نوروز سال 90 یا بعد از آن افتتاح می‌شود.

- علی دارابی، معاون سیمای سازمان صدا و سیما هم هفته گذشته اعلام کرد قرار است باکس فیلم‌های دانشجویی هم طراحی شده و آثار دانشجویان را در این بخش روی آنتن می‌رود.