ابومازن مسئول جنایات بلک واتر در کرانه باختری است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر در مطلبی با عنوان " بلک واتر و سکوت تشکیلات خودگردان" می نویسد: تشکیلات خودگردان فلسطین که در رام الله مستقر است ورود شرکت تروریستی "بلک واتر" را به کرانه باختری تکذیب نمی کند و بدتراز همه اینکه تشکیلات خودگردان فلسطین تلاش کرد تا از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند و همچنین در توجیه حضور این سازمان تروریستی عذر بدتر ازگناه ارائه و اعلام کرد : این شرکت برای حمایت و پشتیبانی از شخصیتهای آمریکایی در کرانه باختری فعالیت دارد.

تشکیلات خودگردان فلسطین با ارائه این توجیهات ساده لوحانه در حقیقت به گمراه سازی فلسطینی ها روی آورد، زیرا زمانیکه نام این شرکت را می شنویم تنها چیزی که به ذهن خطور می کند این است این شرکت یک سازمان امنیتی عادی که فعالیتش به حمایت افراد محدود شود نیست، بلکه ارتشی از افراد مزدور و جنایتکار است و حضور این شرکت به عنوان یک سازمان نظامی یعنی تجاوز به حاکمیت ملت فلسطین در خاک خود.

همچنان که سابقه تجاوزکارانه آن در جنگهای آمریکایی علیه کشورهای اسلامی به ویژه کشتاری که در عراق و افغانستان به راه انداخت همه و همه تاکید می کند که حضور بلک واتر در کرانه باختری به معنای ترور ملت فلسطین و مقدمه ای برای ارتکاب جنایت و اقدامات غیراخلاقی است.

" هیثم الصادق " نویسنده این مقاله درادامه تاکید می کند: سکوت تشکیلات خودگردان فلسطین در قبال فعالیت این شرکت به معنای همراهی مفتضحانه علیه ملت فلسطین است.

اما سئوالی که اینجا مطرح می شود این است که انگیزه تشکیلات خودگردان فلسطین از موافقت ضمنی یا غیر آشکار با حضور این سازمان نظامی چیست و اینکه موضع دستگاه امنیتی وابسته به تشکیلات از این تصمیم چه می تواند باشد؟ به نظر می رسد بین این موافقت رابطه ای مستقیم با درگیری بر سر مناصب تشکیلات خودگردان بین دحلان و تیم دونفره ابومازن - فیاض است.

این نویسنده عرب زبان در ادامه تحلیل خود می نویسد: دحلان بعد از آنکه توانست دستگاه امنیتی را به نفع خودش در کودتا علیه ابومازن برای تسلط بر ریاست جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین همراه کند، ابومازن به این نتیجه رسید که می تواند با جذب شیطان قدرت حمایتی برای خود فراهم کند بدون آنکه به نتایج حضور این تروریست ها علیه ملت فلسطین بیندیشد.

الوطن قطر درپایان تاکید می کند: موافقت با ورود بلک واتر به کرانه باختری در حقیقت تشکیلات خودگردان فلسطین را شریک همه جنایاتی می کند که قطعا این سازمان تروریستی و مزدورانش طی روزهای آتی علیه ملت فلسطین مرتکب می شوند.