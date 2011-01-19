رایزنی کلینتون با زیباری درباره نشست سران عرب و توافقنامه امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، هیلاری کلینتون در تماس تلفنی با همتای عراقی خود درباره روابط بغداد و واشنگتن و همچنین برگزاری نشست آتی سران عرب در مارس آینده در عراق گفتگو کرد.



بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، کلینتون برای اعلام حمایت مجدد از عراق و مطلع شدن از میزبانی عراق برای نشست آتی سران عرب با زیباری تماس گرفت.



در مذاکرات زیباری و کلینتون به برخی مسائل مورد اهتمام مشترک از جمله تمایل مشترک برای فعال سازی مشارکت و همکاری آمریکا و عراق بر اساس توافقنامه چارچوب راهبردی امضا شده میان دو کشور اشاره شد.



خاطر نشان می شود عراق میزبان نشست آتی سران عرب است که مارس آینده در بغداد برگزار می شود.

