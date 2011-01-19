حریفان باید نگران بازی با ایران باشند/ تفکرم پیروزی و قهرمانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، افشین قطبی در آخرین اظهار نظرش در مورد تیم ملی ایران گفت: در زندگی کاری را شروع نکردم مگر اینکه به پیروزی فکر کنم. برایم پیروزی تفکر و عادت است و این انگیزه همیشه در من زنده و بزرگ است.
وی پتانسیل فوتبال ایران را برای قهرمانی بالا دانست و تاکید کرد: به خودم اعتقاد دارم و انگیزههای بالای گروهی را که جمع کردهام، به بازیکنانم اعتقاد فراوانی دارم و هوش آنها را تحسین میکنم. ما برای قهرمانی آمدهایم و اصلا فرقی نمیکند مقابل کدام تیم قرار میگیریم. اعتقاد دارم تیمهای دیگر هستند که باید نگران بازی با ایران باشند نه ما نگران رویارویی با آنها.
سرمربی تیم ملی کشورمان شخصیت تیمی ایران را تحسین کرد و اظهار داشت: روزی که ابوذر رحیمی را خط زدم، همه چیز را برایش توضیح دادم و او رفتار بزرگی را از خودش نشان داد و پذیرفت. در شرایطی که محمد نصرتی هم مصدوم شده بود، به نظرم رسید محسن بنگر بهترین انتخاب است.
وی در این خصوص افزود: بنگر را همیشه زیرنظر داشتم و جزو فهرست من بوده است. چند بازیکن دیگر هم همیشه در فهرست نهایی من وجود داشتند اما امکان حضورشان وجود نداشت. شما مقابل امارات خواهید دید که وی چه کیفیتی برای بازی دارد و از چه انگیزهای برخوردار است.
قطبی شرایط تیم ملی را بسیار مناسب و همه چیز را برای قهرمانی مهیا دانست و گفت: قطر برای فوتبالش همه امکانات را مهیا می کند، از زمین تمرین تا استادیوم و رختکن مناسب تا از این طریق نمایش ملی از خودش داشته باشد. دولت قطر فهمیده است تنها از راه ورزش میتواند نام کشورشان را روی زبانها بیاندازند و این نشان میدهد ورزش چقدر مهم است و غرور ملی را بزرگ می کند. ما هم باید این رفتار را الگو قرار دهیم.
دیدار تیم ملی فوتبال ایران با امارات در مرحله گروهی رقابتهای جام ملتهای آسیا ساعت 19:45 امشب در ورزشگاه قطر اسپورت برگزار میشود.
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