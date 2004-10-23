اولين انتخابات پارلماني در كوزوو پس از پايان جنگ آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري دويچه وله ، با آغاز زمان برگزاري انتخابات پارلماني در كوزوو حدود 3/1 ميليون نفر از مردم اين كشور به پاي صندوقهاي راي خواهند رفت .

به نوشته اين شبكه خبري اين اولين انتخابات مهم پس از پايان جنگ در اين منطقه است كه بر اساس گزارشهاي رسيده قراراست با تمامي استانداردهاي سازمان ملل انجام شود .

در اين انتخابات 120 نماينده براي مدت 4 سال برگزيده مي شوند ، همچنين گفته مي شود 33 حزب سياسي نيز در اين انتخابات شركت خواهند كرد كه اكثريت با حزب آلبانيايي - كوزوويي و اقليت با دو حزب كوچك صرب است .

دويچه وله درادامه افزود : "سورن جسن پترسون" نماينده سازمان ملل دركوزوو با مهم خواندن اين انتخابات خاطر نشان ساخت كه اين امر گام مهمي در تعيين وضعيت آتي اين كشور بشمار خواهد آمد .

12000 ناظر بر روند برگزاري اين انتخابات نظارت خواهند داشت . اولين نتيجه رسمي اين انتخابات اواخر هفته اعلام خواهد شد .