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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۱۴

با هدف تعيين نمايندگان و براساس معيارهاي سازمان ملل؛

اولين انتخابات پارلماني در كوزوو پس از پايان جنگ آغاز شد

كوزوو امروز براي تعيين 120 نماينده پارلمان شاهد برگزاري مهمترين انتخابات پس از دوره جنگ است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري دويچه وله ، با آغاز زمان برگزاري انتخابات پارلماني در كوزوو حدود 3/1 ميليون نفر از مردم اين كشور به پاي صندوقهاي راي خواهند رفت .

به نوشته اين شبكه خبري اين اولين انتخابات مهم پس از پايان جنگ در اين منطقه است كه بر اساس گزارشهاي رسيده قراراست با تمامي استانداردهاي سازمان ملل انجام شود .

در اين انتخابات 120 نماينده براي مدت 4 سال برگزيده مي شوند ، همچنين گفته مي شود 33 حزب سياسي نيز در اين انتخابات شركت خواهند كرد كه اكثريت با حزب آلبانيايي - كوزوويي و اقليت با دو حزب كوچك صرب است .

دويچه وله درادامه افزود : "سورن جسن پترسون" نماينده سازمان ملل دركوزوو با مهم خواندن اين انتخابات خاطر نشان ساخت كه اين امر گام مهمي در تعيين وضعيت آتي اين كشور بشمار خواهد آمد .

12000 ناظر بر روند برگزاري اين انتخابات نظارت خواهند داشت . اولين نتيجه رسمي اين انتخابات اواخر هفته اعلام خواهد شد .

کد مطلب 123581

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