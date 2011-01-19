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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

افزایش تعداد مسافران مترو در دو ماه پایانی سال به بیش از دومیلیون نفر

افزایش تعداد مسافران مترو در دو ماه پایانی سال به بیش از دومیلیون نفر

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: پیش بینی می شود تعداد مسافران مترو در دو ماه پایانی سال افزایش یابد به گونه ای که نسبت به پیش از هدفمند سازی یارانه ها در مجموع میزان افزایش مسافران به 25 درصد برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد : در روزهای برفی با تعطیلی مدارس و کاهش سفرهای غیر ضروری، کمی تعداد مسافران مترو کاهش یافت اما در بهمن و اسفند ماه باید منتظر افزایش بیش از پیش مسافران مترو باشیم.

وی تصریح کرد : پیش بینی می شود که در دو ماه پایانی سال هم به خاطر کم شدن ذخیره بنزین یارانه ای در کارت سوخت شهروندان و هم افزایش سنواتی تعداد سفرها ، تعداد مسافران مترو روزانه به دو میلیون و 100 هزار نفر در روز برسد .

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه مقرر بود در سه ماهه پایانی سال هشت قطار جدید وارد ناوگان شود که از این تعداد یک قطار جدید را تحویل گرفته ایم گفت: با ورود یک قطارها جدید به ناوگان خوشبختانه توانستیم خدمات رسانی به ایستگاه شهید کلاهدوز از توسعه شرقی خط چهار مترو را که تا پیش از این تنها 6 ساعت در روز بود، تمام وقت کنیم .

ربیعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر خدمات رسانی در خط چهار مترو با سرفاصله 9 حرکت قطارها صورت می گیرد که امیدواریم با افزایش تعداد قطارها شاهد بهبود و ارتقای خدمات رسانی در این خط و سایر خطوط باشیم.

وی گفت : به زودی ایستگاه های توسعه غربی خط چهار از میدان انقلاب تا میدان آزادی به بهره برداری می رسد و سال آینده نیز ایستگاه های جدید خط 3 به بهره برداری خواهند رسید.

کد مطلب 1235813

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