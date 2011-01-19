افزایش تعداد مسافران مترو در دو ماه پایانی سال به بیش از دومیلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد : در روزهای برفی با تعطیلی مدارس و کاهش سفرهای غیر ضروری، کمی تعداد مسافران مترو کاهش یافت اما در بهمن و اسفند ماه باید منتظر افزایش بیش از پیش مسافران مترو باشیم.

وی تصریح کرد : پیش بینی می شود که در دو ماه پایانی سال هم به خاطر کم شدن ذخیره بنزین یارانه ای در کارت سوخت شهروندان و هم افزایش سنواتی تعداد سفرها ، تعداد مسافران مترو روزانه به دو میلیون و 100 هزار نفر در روز برسد .

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه مقرر بود در سه ماهه پایانی سال هشت قطار جدید وارد ناوگان شود که از این تعداد یک قطار جدید را تحویل گرفته ایم گفت: با ورود یک قطارها جدید به ناوگان خوشبختانه توانستیم خدمات رسانی به ایستگاه شهید کلاهدوز از توسعه شرقی خط چهار مترو را که تا پیش از این تنها 6 ساعت در روز بود، تمام وقت کنیم .

ربیعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر خدمات رسانی در خط چهار مترو با سرفاصله 9 حرکت قطارها صورت می گیرد که امیدواریم با افزایش تعداد قطارها شاهد بهبود و ارتقای خدمات رسانی در این خط و سایر خطوط باشیم.

وی گفت : به زودی ایستگاه های توسعه غربی خط چهار از میدان انقلاب تا میدان آزادی به بهره برداری می رسد و سال آینده نیز ایستگاه های جدید خط 3 به بهره برداری خواهند رسید.