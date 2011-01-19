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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

اجرای طرح ساماندهی تالاب انزلی از ثمرات سفرهای استانی دولت است

اجرای طرح ساماندهی تالاب انزلی از ثمرات سفرهای استانی دولت است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار گیلان گفت: اجرای بخشی از طرح ساماندهی تالاب بین المللی انزلی از مهمترین ثمرات سفرهای هیئت دولت به استان است.

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این طرح بارقه امیدی برای بزرگترین تالاب ایران است که با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم می کرد، افزود: ورود انواع پسابهای صنعتی، کشاورزی، خانگی، تخریب جنگلها، افزایش فرسایش خاک، ورود رسوبات به تالاب و در نهایت هجوم نوعی گیاه غیربومی موسوم به آزولا ازعوامل مهم مرگ تالاب انزلی هستند.

وی همچنین با اشاره به اینکه تالاب بین المللی انزلی از پارامترهای توسعه پایدارگیلان است، اظهارداشت: این پهنه آبی قابلیتهای فراوانی به لحاظ گردشگری، صیادی، زیست محیطی، اقتصادی و سایر مولفه ها دارد که باید سرمایه گذاری کلانی در این عرصه انجام شود.    

معاون عمرانی استاندار گیلان در ادامه تسهیل در روند ساخت آزاد راه رشت - قزوین، خط آهن قزوین، رشت و آستارا، آغاز ساخت نخستین پالایشگاه خون خاورمیانه در فومن، ساخت 9 هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 12 هزار نفر، برق دار کردن تمامی روستاهای بالای 20 خانوار، ساماندهی صنعت چای را ازدیگر برکات سفر ذکر کرد.

وی گفت: تکمیل طرحهای ورزشی از جمله مجموعه ورزشی 15 هزار نفری فلکده رشت، اختصاص 40 درصد کل اعتبارات تجهیز و نوسازی شالیزارهای کشور به گیلان، ساخت و تجهیز 226 بیمارستان، مرکز درمانی و خانه بهداشت در شهرستانهای مختلف استان واختصاص اعتبارات ویژه برای تسریع دراجرای سدهای شفارود و پلرود که سالها به دلیل کمبود اعتبارات رها شده بودند، از ثمرات سفرهای استانی هیئت دولت به گیلان است.

اکبرزاده ادامه داد: علاوه براین بیش از 500 طرح مخابراتی نیز در زمره مصوبات سفرهای استانی دولت به گیلان است که تا کنون روند اجرایی مطلوبی داشته است.

کد مطلب 1235814

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