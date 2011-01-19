نسخه نهایی "پاداش" توسط شورای نظارت بررسی شد

سیدعلیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در ارتباط با رفع مشکل "پاداش" کمال تبریزی به خبرنگار مهر گفت: مدتی پیش اصلاحاتی را برای فیلم به مهدی کریمی تهیه‌کننده فیلم ارائه کردیم که ایشان با نظر کمال تبریزی آنها را اعمال کرد. پس از بازبینی برای بار دوم اصلاحات تازه‌ای به تهیه‌کننده اعلام کردیم.

وی افزود: نسخه نهایی هم اکنون توسط شورای پروانه نمایش دیده شده و به زودی نظر خود را در این باره اعلام می‌کنم. البته "پاداش" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال فرم پرده کرده است.

سجادپور همچنین درباره مشکل ممیزی فیلم‌های امسال بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر گفت: تاکنون ما با مشکل ممیزی برخورد نداشتیم. البته چند فیلم هنوز دیده نشده است.

فیلم سینمایی "پاداش" قرار بود سال 87 و 88 هم در جشنواره فیلم فجر روی پرده برود اما این اتفاق نیفتاد. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، احمد آقالو و آشا محرابی بازیگران اصلی فیلم هستند. "پاداش" داستان مردی را روایت می‌کند که به سفر حج می‌رود و ناخواسته در موقعیتی جدا از جایگاه اجتماعی خود قرار می‌گیرد.