صعود کوهنوردان قمی به قله کلکچال و برف انبار

به گزارش خبرنگار مهر در قم، تعدادی از کوهنوردان قمی به صورت خودجوش و با حمایت هیئت کوهنوردی در قالب گروههای مختلف موفق به فتح قلههای کلکچال و برف انبار و غار کهک شدند.
بر اساس این گزارش، یک تیم 15 نفره در قالب گروه وتوس به سرپرستی مدادی قله 3350 متری قله کلکچال را فتح کردند.
همچنین گروه 11 نفره کوهنگ به سرپرستی علی کرمی قله 3150 متری برفانبار را فتح کردند.
گفتنی است گروه 10 نفره کوهنگ همچنین به سرپرستی فریبرز الفتی غار کهک را پیمودند.
قم - خبرگزاری مهر:
