برگزاری دوره های مهارت زندگی در 6 خانه فرهنگ گرگان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر حسین خانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست این سازمان گفت: این طرح با اهداف کمک به رشد و ارتقاء بینش دینی خانواده ها و ارتقاء سطح سلامت روانی- اجتماعی شهروندان برگزار می شود.

وی، تلاش در جهت ترویج ارزش های انسانی و سلامت نظام اجتماعی، ایجاد بستر مناسب در راستای تحقق اهداف فرهنگی و تداوم و تحکیم ارتباطات را از دیگر اهداف این طرح اعلام کرد.

حسین خانی اظهار داشت: این کلاس ها به صورت رایگان در خانه های فرهنگ خورشید، پرسش، غدیر، جوان، خانواده و

سالن های ورزشی شاداب، قلعه حسن و مدرسه ی گرگانجدید از 9 بهمن ماه تا 19 اسفند ماه دایر می شود.



وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری سازمان بهزیستی استان و مرکز مشاوره بهاران برگزار می شود.



شایان ذکر است آموزش مهارت خودآگاهی و همدلی، کنترل هیجانات و استرس، مهارت حل مسأله و تصمیم گیری و کارگاه آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج از عناوین این دوره های آموزشی است.