"اریک کانتونا" به فوتبال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "پل کمسلی"، رئیس باشگاه نیویورک کاسموس، کانتونا را با هدف صعود تیمش به رقابت‌های لیگ برتر آمریکا به عنوان مدیر فوتبالی این تیم برگزیده است.

کانتونا پس از انتصاب در این سمت، گفت: بسیار خوشحالم که به تیم افسانه‌ای نیویورک کاسموس پیوسته‌ام. این یک پروژه بزرگ و شگفت انگیز است. کاسموس تیم بزرگی است و گذشته پرباری هم دارد. این تیم آمیزه‌ای از فوتبال و هنر است.

وی افزود: من هر آنچه از دستم بربیاید انجام می دهم تا کمک کنم نیویورک کاسموس به تیم شماره یک ایالات متحده آمریکا تبدیل شود. پس از آن در نظر داریم به یکی از بزرگترین باشگاه‌های جهان مبدل شویم.

تیم فوتبال نیویورک کاسموس گذشته درخشانی در فوتبال آمریکا داشته و بازیکنان به نامی چون پله و فرانتس بکن باوئر در عضویت این تیم بوده‌اند.