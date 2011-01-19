به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای سرو در ادامه برنامههای نقد و بررسی فیلم، اقدام به برگزاری نمایش، نقد و بررسی فیلم سینمایی "اخراجی" با حضور کارگردان و عوامل فیلم میکند.
در این جلسه نقد و بررسی مهدی کرمپور کارگردان، علیرضا محمودی و محمدحسن شهسواری نویسندگان فیلمنامه و غلامعباس فاضلی و سیدمحمد حیدرحسینی موسوی به عنوان کارشناسان حضور دارند.
"اخراجی" داستان مردی که در اداره آگاهی مشغول بوده که یک سال پس از فوت همسرش به دلیل کم کاری و عدم توجه به وظایف اخراج می شود. او با یک مجموعهدار آشنا میشود که به دلیل سابقه امیر در حفاظت از موزهها طرح سرقتی را به او پیشنهاد میکند و....
آتیلا پسیانی، سید مهرداد ضیایی، سحر دولتشاهی، سیامک احصایی و بهرام ابراهیمی در این فیلم نقشآفرینی کردهاند. علاقمندان جهت شرکت در این برنامه میتوانند سوم بهمنماه ساعت 10 به سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو، واقع در خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی بوستان ساعی، کوی ساعی دو مراجعه کنند.
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