علیرضا غیور در گفتگو با خبرنگار مهر اصفهان پیرامون تفویض مدیریت ورزشگاه نقشجهان به استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی ورزشگاه و دلایل تکمیل نشدن آن نبود نظارت کافی بر روند پیشرفت پروژه بود، با واگذاری پروژه به استان اصفهان نظارت بر آن به صورت قویتری پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه توان فنی استان اصفهان برای تکمیل این ورزشگاه بالاست، تصریح کرد: استان اصفهان پیمانکاران قدرتمند متعددی دارد که با توجه به توان فنی بالا مسئولان استان، میتوانیم برای تکمیل هرچه سریعتر ورزشگاه نقشجهان گام برداریم.
معاون توسعه ورزش مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در مورد لزوم اختصاص بودجه به این ورزشگاه ادامه داد: مسئولان باید پس از تفویض مدیریت تکمیل نقشجهان به استان اصفهان، نسبت به دریافت بودجه آن نیز اقدام کنند و از طریق بودجههای استانی و ملی، تکمیل آن را در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: آنچه که بیش از همه چیز موجب نگرانی مسئولان استان اصفهان در زمینه این ورزشگاه است، بحث بودجهها و اعتبارات آن به شمار می رود چراکه ورزشگاه نقشجهان با اعتبارات استانی تکمیل نمیشود و مسئولان سازمان باید برای تکمیل آن بودجه مناسبی در اختیار مسئولان قرار دهند.
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