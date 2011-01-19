علیرضا غیور در گفتگو با خبرنگار مهر اصفهان پیرامون تفویض مدیریت ورزشگاه نقش‌جهان به استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی ورزشگاه و دلایل تکمیل نشدن آن نبود نظارت کافی بر روند پیشرفت پروژه بود، با واگذاری پروژه به استان اصفهان نظارت بر آن به صورت قوی‌تری پیگیری می‌شود .

وی با بیان اینکه توان فنی استان اصفهان برای تکمیل این ورزشگاه بالاست، تصریح کرد: استان اصفهان پیمانکاران قدرتمند متعددی دارد که با توجه به توان فنی بالا مسئولان استان، می‌توانیم برای تکمیل هرچه سریعتر ورزشگاه نقش‌جهان گام برداریم .

معاون توسعه ورزش مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان در مورد لزوم اختصاص بودجه به این ورزشگاه ادامه داد: مسئولان باید پس از تفویض مدیریت تکمیل نقش‌جهان به استان اصفهان، نسبت به دریافت بودجه آن نیز اقدام کنند و از طریق بودجه‌های استانی و ملی، تکمیل آن را در دستور کار قرار دهند .

وی گفت: آنچه که بیش از همه چیز موجب نگرانی مسئولان استان اصفهان در زمینه این ورزشگاه است، بحث بودجه‌ها و اعتبارات آن به شمار می رود چراکه ورزشگاه نقش‌جهان با اعتبارات استانی تکمیل نمی‌شود و مسئولان سازمان باید برای تکمیل آن بودجه مناسبی در اختیار مسئولان قرار دهند.