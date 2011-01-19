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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۵۱

"عصر روز دهم" به عصر سوره می‌پیوندد

"عصر روز دهم" به عصر سوره می‌پیوندد

فیلم سینمایی "عصر روز دهم" در برنامه سوگواره "عصر سوره" ویژه اربعین حسینی، دوم بهمن‌ماه در تالار سوره حوزه هنری نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، نمایش فیلم سینمایی "عصر روز دهم" ساخته مجتبی راعی از برنامه‌های عصر سوره است که شنبه  دوم بهمن‌ماه از ساعت 16 تا 17:30 در تالار سوره حوزه هنری، واقع در تقاطع حافظ و سمیه نمایش داده می‌شود.

فیلم سینمایی "عصر روز دهم" نخستین پروژه سینمایی است که برای اولین بار در شهرهای مقدس کربلا و نجف تولید شده و در آن از منظر تازه و متفاوتی به مفهوم دوستی دو ملت شیعه ایران وعراق نگاه شده است. منوچهر محمدی تهیه‌کننده فیلم است و هانیه توسلی، احمد مهرانفر، صغری عبیسی، سلیمه رنگزن، حسین کهریزی و محمدرضا عقدایی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، حوزه هنری سوگواره "عصر سوره" را ویژه این ایام برگزار می‌کند. این مراسم از شنبه دوم بهمن‌ماه آغاز و تا دوشنبه چهارم‌ بهمن‌ماه ادامه دارد و طی این روزها برنامه‌های مختلفی اجرا می‌شود.

کد مطلب 1235828

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