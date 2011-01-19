به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 120 هزار دارنده کارت بازرگانی چهارم اسفندماه امسال گردهم خواهند آمد تا با برگزاری هفتمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، تکلیف چهار ساله آینده بخش خصوصی را روشن کنند.

این انتخابات درحالی در چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد که از هم اکنون تب و تاب‌ها و جنب و جوش‌ها برای برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی آغاز شده است و هر روز که به زمان این انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، جلسات تشکلها، گروه‌ها و جریانات خاصی سیاسی نیز برای تصاحب صندلی‌های ریاست اتاقهای بازرگانی سراسر کشور، بیشتر و بیشتر می‌شود.

برخی کاندیداهای احتمالی برای تصاحب کرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران، در پی گپ و گفت با مقامات دولتی هستند و می‌خواهند نظر دولتی‌ها را به سمت خود بکشند. برخی دیگر نیز با برگزاری نشستها و همایشی‌هایی در آستانه برگزاری انتخابات، قدرت مانور مدیریتی خود را به رقبا نشان می‌دهند. گروهی هم با سابقه فعالیت سیاسی در جریان خاص به دنبال تدارک برای ورود به انتخابات اتاقها و تصاحب صندلی‌های ریاست آنها را دارند.



عکس تزئینی است

البته باید اشاره کرد که فعالیت اتاقهای بازرگانی در سراسر ایران که با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی متحول شده و رییس پارلمان بخش خصوصی هم مجوز ورود به شوراهای عالی و ویژه کشور همچون شورای پول و اعتبار، صندوق توسعه ملی و ... را دریافت کرده، حالا همه نگاه‌های گروه‌ها، تشکلها و جریانات سیاسی را به سمت خود کشانده است تا آنان هم درپی معرفی نماینده خود در اتاقها باشند.

در این میان، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی اخیرا در اولین اظهارنظر رسمی خود درباره انتخابات آتی اتاقهای بازرگانی (اسفندماه)، از رای دهندگان درخواست کرده است تا افراد اصلح را انتخاب و یکدیگر را به مشارکت ترغیب کنند.

همچنین محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه انتخابات آتی اتاق‌های بازرگانی باید در فضایی همراه با متانت و همدلی اجرایی شود، گفته است: جنس کار اتاق یک فعالیت اجتماعی است و نفع شخصی در آن دنبال نمی‌شود.

این درحالی است که برخی گزارشهای رسیده نشان می‌دهد که مثلث محمد نهاوندیان رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران و علی نقی خاموشی رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران در این انتخابات برای ریاست با یکدیگر به رقابتی نفس‌گیر خواهند پرداخت؛ اگرچه گفته می شود ضلح چهارم دیگری که می تواند کاندیدای خاصی یک جریان سیاسی باشد، به این ترکیب افزوده خواهد شد.

در همین حال، گفته می شود مدیرعامل یکی از غولهای خودروسازی کشور نیز برای عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ثبت نام کرده است. اگر این اتفاق بیفتد، برای نخستین بار خواهد بود که یک مقام مسئول دولتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی، حضور خواهد داشت.

به هرحال باید به انتظار روز برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی بنشینیم و ببینیم سرانجام کدام کاندیدا بر رقیب خود غلبه می‌کند تا چهار سال ریاست پارلمان بخش خصوصی کشور را از آن خود کند؛ بخش خصوصی‌ای که همزمان با اجرای برنامه پنجم توسعه از سال 90 دوران متحول شده‌ای دیگری را در اقتصاد ایران تجربه خواهد کرد.