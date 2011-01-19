12 کشته و 52 زخمی در عملیات انتحاری در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر وقوع انفجاری قوی در عراق، 12 نفر کشته و و 52 نفر دیگر زخمی شدند.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این انفجار و مکان وقوع آن اشاره نکرده است، اما پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان از وقوع انفجار قوی در شهر بعقوبه خبر داده است.



به گزارش این سایت، صبح امروز یک انفجار قوی در مقابل ساختمان امنیتی شهر بعقوبه رخ داده است، اما تا کنون تعداد تلفات احتمالی آن مشخص نیست.



روز گذشته نیز در عملیات انتحاری در شهر تکریت، بیش از 200 کشته و زخمی شدند.