  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

خبر فوری/

12 کشته و 52 زخمی در عملیات انتحاری در عراق

12 کشته و 52 زخمی در عملیات انتحاری در عراق

شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش از وقوع عملیات انتحاری در عراق و کشته شدن دست کم 12 عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در خبری فوری اعلام کرد : بر اثر وقوع انفجاری قوی در عراق، 12 نفر کشته و و 52 نفر دیگر زخمی شدند.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این انفجار و مکان وقوع آن اشاره نکرده است، اما پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه میهنی کردستان از وقوع انفجار قوی در شهر بعقوبه خبر داده است.

به گزارش این سایت، صبح امروز یک انفجار قوی در مقابل ساختمان امنیتی شهر بعقوبه رخ داده است، اما تا کنون تعداد تلفات احتمالی آن مشخص نیست.

روز گذشته نیز در عملیات انتحاری در شهر تکریت، بیش از 200 کشته و زخمی شدند.
کد مطلب 1235833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها