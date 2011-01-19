برنامه های دهه فجر توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای ستاد دهه فجر مازندران و شهرستان ساری افزود: دهه فجر که طلوع انقلاب اسلامی بوده با هدایت معمار کبیر انقلاب به فجر نور مبدل شده است.

وی خاطر نشان کرد: باید همه گروه ها، شخصیت ها و نیروهای مردمی نسبت به برگزاری هر چه با شکوه تر جشن های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی، نماد عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران است تصریح کرد: حضور پرشور ملت در راهپیمایی امسال 22 بهمن سراسر کشور، تمامی توطئه ها و فتنه های قبل و پس از انقلاب را نقش بر آب کرده و دشمن زبون را خوار و ذلیل خواهد کرد.

طبرسی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در نوع خود از بهترین انقلاب های جهان بوده است یادآور شد: این انقلاب برگرفته از نهضت عاشورایی و قیام اباعبدالله الحسین است.

وی با اعلام اینکه فریاد بیداری و ولایت مداری ملت ایران در 22 بهمن ماه 89 بار دیگر برای ملت های آزادی خواه به صدا درخواهد آمد گفت: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اساسی ترین شعار پایداری ملت بزرگ و سلحشور ایران اسلامی در همه ادوار تاریخ است.

برگزاری مراسم استقبال از سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب

حجت الاسلام یوسف یوسف پور، مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز با اشاره به اینکه توطنه استکبار جهانی علیه ایران همواره وجود داشته است اظهار داشت: رسانه ملی به همراه رسانه های اثرگذار جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر حضور حماسی و پرشور ملت ایران در 22 بهمن 89 را برای جهانیان مخابره خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه برنامه های استقبال از سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران از پنجم بهمن ماه در استان آغاز خواهد شد گفت: حماسه ششم بهمن سال 60 مردم آمل که در نوع خود در بیداری اسلامی و تشکیل انقلاب اسلامی ایران اثرگذار بوده با مراسم ویژه ای در این شهرستان برگزار می شود.

یوسف پور بیان داشت: عطر افشانی مزار شهدا، به صدا درآمدن زنگ انقلاب در مدارس مازندران و نواخته شدن سوت قطارها و گل افشانی فرودگاههای مازندران در لحظه ورود بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بخشی از ویژه برنامه های سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان مازندران است.