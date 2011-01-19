محرم امسال اعزام مبلغ در استان کرمانشاه رشد قابل توجهی داشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در هشتمین جلسه روسای ادارات تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از زحمات کلیه ادارات تابعه در خصوص برگزاری مراسم و اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در ماه محرم، اظهار داشت: این اداره کل در زمینه اعزام مبلغان ماه محرم امسال در مقایسه با سال قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده، بطوری که امسال بیش از 200 نفر در مقایسه با سال گذشته افزایش اعزام در سطح استان داشته‌ایم.

وی افزود: ادارات تابعه سعی کنند از هم‌اکنون نسبت به بسترسازی مناسب جهت اعزام هر چه بیشتر روحانیون به‌مناسبت دهه سوم ماه صفر در سطح شهر و روستا به‌ویژه مناطق محروم اقدام کنند.

قبادی تاکید کرد: براساس اعتبارات اختصاص داده شده در حوزه فرهنگ دینی باید روسای ادارات سعی کنند بر اساس برنامه‌های ابلاغی در جهت نشر و ترویج احکام دینی بهترین بهره‌برداری را داشته باشند.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام سعید مهدوی ‌امین معاون فرهنگی پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه به تشریح اهداف سند فرا دستگاهی پرداخت و اظهار داشت: طبق این سند کلیه ادارات باید در جهت انطباق مجموعه اهداف، سیاستها و راهبردها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود با مفاد سند فرا دستگاهی اقدام و مقدمات اجرایی شدن سند را فراهم کنند.

مهدوی در ادامه به بیان طرح پیوست فرهنگی پرداخت و خاطرنشان کرد: در قالب این طرح همه فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... باید برنامه و پیوست فرهنگی داشته باشند که دبیر آن سازمان تبلیغات اسلامی بوده و در سال یک جشنواره پیوست فرهنگی با حضور کلیه ادارات و ارگانها نیز اجراء می شود.