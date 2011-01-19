بهزادیان و خاموشی در انتخابات اتاق بازرگانی ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهزادیان رئیس اصلاح طلب و اسبق اتاق بازرگانی تهران و سید علی نقی خاموشی رئیس سنتی و سابق اتاق بازرگانی ایران صبح امروز با حضور در ستاد ثبت نام از کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی تهران برای حضور در دور جدید انتخابات اعلام حضور کردند.

محمد بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با مهر خبر حضور خود در این دوره از انتخابات را تایید کرد و گفت: هم اکنون برای ثبت نام به ستاد انتخابات در اتاق بازرگانی به سر می برم.

همچنین سید علی نقی خاموشی نیز که 27 سال قبل از محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به عهده داشت، در گفتگو با مهر گفت: این خبر را نه تایید می کنم نه تکذیب.

انتخابات اتاقهای بازرگانی سراسر کشور در اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.