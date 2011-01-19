به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از اعضای هیئت امنا مؤسسه متن فرهنگستان هنر است، با علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر دیدار کرد.

در این دیدار که هفته گذشته بعد از جلسه هیئت امنای مؤسسه متن فرهنگستان هنر برگزار شد، بهمن دری بر ضرورت تقویت انتشار کتاب‌های هنری، به خصوص کتاب‌های هنر دینی، اشاره کرد: احیای مواریث اسلامی و ایرانی و هنر دینی در ادوار گذشته و اعتنا و توجه شایسته به هنر انقلاب اسلامی با تکیه بر هویت ملی از جمله مطالبات جامعه از فرهنگستان هنر و انتشارات آن است.

دری همچنین از آمادگی معاونت امور فرهنگی برای حمایت از کتاب‌های هنری خبر داد: قطعا از انتشار کتاب‌های هنری مبتنی بر هویت دینی، به ویژه هنر انقلابی و دفاع مقدس حمایت می‌کنیم.