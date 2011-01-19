به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم، صبح چهارشنبه با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی این استان دیدار کرد.



در این دیدار پیرامون ترویج اخلاق معاشرتی در برخورد با اتباع خارجی و همکاری در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در حوزه بین الملل بحث و تبادل نظر شد که در پایان منجر به تصمیم‌ها و تفاهم‌های مهمی شده است.



رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قم، در این دیدار با اشاره به ظرفیت بالای تبلیغات اسلامی استان قم، بر لزوم تعامل بیشتر با این نهاد به منظور خدمات رسانی بهتر به اتباع خارجی تأکید کرد.



حمید مکارم شیرازی تعامل با نهادهای فرهنگی تأثیرگذار در قم را یکی از برنامه‌های این دفتر برای پیشبرد اهداف وزارت امور خارجه عنوان کرد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم نیز اظهار امیدواری کرد که با همکاری دوجانبه بین این اداره کل و دفتر وزارت امور خارجه در قم، از ظرفیت‌های منحصر به فرد شهر مقدس قم در مسیر ترویج فضائل اخلاقی و آموزه‌های اهل بیت عصمت و طهارت (ع) استفاده کرد.



حجت الاسلام عباس اسکندری گفت: وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع عظام تقلید و علمای اعلام و مراکز آموزشی ویژه اتباع خارجی باعث شده که شهر مقدس قم به محلی برای رفت و آمد اقشار مختلف اتباع خارجی تبدیل شده و باید از این ظرفیت به خوبی بهره برد.

