خانوارهایی که یارانه نان دریافت نکرده اند به بانکها مراجعه کنند

نعمتالله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان واریز یارانه خانوادههایی که به دلیل فوت سرپرست، سرپرست جدید خود را از طریق مراجعه حضوری به فرمانداریها و بخشداریها معرفی کردهاند گفت: یارانه این خانوادهها که فرم تغییر و تحول موجود در فرمانداریها و بخشداریها را تکمیل کرده و سرپرست جدید خود را معرفی کردهاند پس از راستی آزمایی به حساب آنها واریز میشود.
ترکی درباره کسانی که پس از 15 دی ماه سرپرست خود را از دست داده و باید سرپرست جدید خانواده را معرفی کنند گفت: در آینده زمان مجددی برای اعلام سرپرستان جدید این خانوادهها اعلام میشود.
وی اظهار داشت: افرادی که یارانه به حسابشان واریز شده است شامل دریافت یارانه نان هم می شوند ولی اگر یارانه نان دریافت نکرده اند شعب بانک مذکور موظف است شماره حساب آنها را به سازمان هدفمند سازی یارانهها اعلام کنند.
ترکی راهحل دریافت یارانه کسانی که شماره حساب خود را اعلام کرده و از صحت آن مطئمن هستند اما هنوز قسط اول یارانه نقدی به حسابشان واریز نشده است گفت: این افراد با مراجعه حضوری به بانکی که در آن حساب دارند مشکل را اعلام کرده و اگر شماره حساب هیچ مشکلی نداشته باشد بانک با اعلام شماره حساب به سازمان هدفمند سازی یارانهها، زمینه واریز یارانه نقدی این خانوادهها را فراهم می کند.
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