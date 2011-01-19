متجمع تولیدی - صنعتی بانوان در زنجان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال بانوان افزود: دولت عدالت محور اشتغال بانوان در جامعه را در اولویت قرار داده و در این راستا برای اشتغال بانوان راهکارهای کارشناسی شده را ارائه می دهد.

وی ادامه داد: در استان زنجان اعتبار تخصیص داده شده برای اشتغال 20 میلیارد است که این اعتبار در سال 89 و 90 در اختیار اشتغال خانگی بانوان قرار می گیرد.

رئوفی نژاد همچنین به برگزاری دومین همایش اشتغال خانگی بانوان در استان اشاره کرد و گفت: این همایش در27 بهمن ماه (هفته وحدت) با 500 طرح که برای هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد می شود بنابراین این همایش یک کار ماندگار و کارشناسی شده است و اعتبار ویژه ای اختصاص یافته برای این همایش سه میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه است.

استاندار زنجان تاکید کرد: در راستای برگزاری بهتر این همایش باید اطلاع رسانی و کارهای تبلیغی انجام شود و تعاونی فراگیر بانوان روی کار بیاید و آموزش تخصصی لازم برای 16 هولدر در دستور کار قرار گیرد که برگزاری چنینی همایشی نیاز به هولدر مادر دارد که برگزاری این همایش تجربه ای برای برگزاری همایش سال 90 است.

رئوفی نژاد به مجتمع تولیدی - صنعتی بانوان اشاره کرد و افزود: در این مجتمع 118 واحد که در هر واحد 10 واحد استقرار خواهد یافت که در مجموع برای 2000 نفر اشتغال زایی را ایجاد می کند.

وی افزود: مجتمع تولیدی -صنعتی بانوان نیاز به یک مدیریت دارد که ساماندهی این واحدها کار کارشناسی و برنامه ریزی شده می خواهد لذا مدیریت این مجتمع بر عهده تعاونی فراگیر بانوان می باشد که باید از الان فراخوان ، ثبت نام و تشکیل پرونده و اطلاع رسانی لازم را در دستور کار قرار دهد.

استاندار زنجان افزود: این طرحها و تصمیم گیری ها برای کل استان است و فرمانداران اختیار دارند ظرفیت هایی که در شهرستان برای اشتغال بانوان است را انجام دهند و همچنین وسیله ایاب و ذهاب برای بانوان برای مجتمع هم ضروری است.