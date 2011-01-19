کشف 190 تن گوشت مرغ فاسد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، احمد کریمی مخصوص اظهار داشت: امسال 16 هزار و 870 بازرسی از پنج کشتارگاه طیور در استان همدان انجام شده است.

وی گفت: در این بازرسی ها 72 هزار قطعه مرغ غیر قابل مصرف به وزن 100 تن به علت بیماری های سپتی سمی سرلو کمپلکس و باسیلیوز و نداشتن وزن مناسب کشف شده است.

کریمی مخصوص افزود: همچنین در این مدت در بازرسی از 465 مرکز توزیع گوشت مرغ بیش از 89 تن گوشت مرغ غیر قابل مصرف و فاسد از مراکز عرضه در استان همدان کشف شد.

مدیر کل دامپزشکی استان همدان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در اجرای طرح نظارت بر واحد های توزیع گوشتی صاحبان 182 مجمع صنفی به اداره اماکن معرفی و 20 مرکزعرضه نیز پلمپ شده است.

کریمی مخصوص یادآور شد: در اجرای این طرح 122پرونده نیز به اداره تعزیرات حکومتی استان همدان معرفی شده است.