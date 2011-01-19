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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

جشنواره زمستانی همدان با یک میلیون پیامک اطلاع رسانی می شود

جشنواره زمستانی همدان با یک میلیون پیامک اطلاع رسانی می شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: اطلاع رسانی برگزاری جشنواره زمستانی همدان با ارسال یک میلیون پیامک انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اسد الله بیات با بیان اینکه هموطنان سراسر کشور بزودی از برگزاری پنجمین جشنواره زمستانی استان همدان مطلع می‌شوند، گفت: ارسال پیامک اطلاع رسانی به تمامی شهرهای بزرگ ایران در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

بیات افزود: این پیامکها به شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، رشت، کرمان، اهواز و بندر عباس ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس پیش بینی‌های اولیه یک میلیون پیامک اطلاع رسانی به استان های یاد شده فرستاده می‌شود، گفت: نحوه ارسال پیامک ها به طور تصادفی است و ارسال پیامک ها به صورت اتفاقی صورت می‌گیرد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه ارسال پیامهای کوتاه یک هفته قبل از آغاز پنجمین جشنواره زمستانی همدان انجام می‌شود، یادآور شد: جشنواره زمستانی استان همدان از اول تا شش اسفند ماه برگزار می شود.

بیات خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، حرکت کاروان شادی و اجرای ورزش‌های زمستانی از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این جشنواره است.

کد مطلب 1235861

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