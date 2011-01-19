مجوز تاسیس چهار نگارخانه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانههای "اتاق آبی" به مدیر مسئولی غزاله قاسمی طباطبایی، "متن" به مدیر مسئولی میترا پورمعمار در اصفهان ، "آشنا" به مدیر مسئولی یاسمن عمید در شیراز و "امیر" به مدیر مسئولی بهروز امیریراد در بابلسر در دیماه مجوز فعالیت دریافت کردند.
همچنین مجوز نگارخانههای اریک (احمد کوچکیانفرد) ، آران (رعنا نوعبشری) ، نیازی (منوچهر روشنینیازی) در تهران، سیرنگ (نوشین رهسپارپور) و باران (لیلا سعادتفرد) در شیراز، مهر (شیوا حسینی مهر) در کرج، ماندگار (امیر هزاوه) در اراک و بکران (نصرتالله بکران) در فلاورجان اصفهان برای ادامه فعالیت تمدید شد.
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