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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

مجوز تاسیس چهار نگارخانه صادر شد

مجوز تاسیس چهار نگارخانه صادر شد

مجوز چهار نگارخانه برای آغاز فعالیت و مجوز هشت نگارخانه برای تمدید فعالیت در دی‌ماه 89 صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه‌های "اتاق آبی" به مدیر مسئولی غزاله قاسمی طباطبایی، "متن" به مدیر مسئولی میترا پورمعمار در اصفهان ، "آشنا" به مدیر مسئولی یاسمن عمید در شیراز و "امیر" به مدیر مسئولی بهروز امیری‌راد در بابلسر در دی‌ماه مجوز فعالیت دریافت کردند.

همچنین مجوز نگارخانه‌های اریک (احمد کوچکیان‌فرد) ، آران (رعنا نوع‌بشری) ، نیازی (منوچهر روشنی‌نیازی) در تهران، سیرنگ (نوشین رهسپارپور) و باران (لیلا سعادت‌فرد) در شیراز، مهر (شیوا حسینی مهر) در کرج، ماندگار (امیر هزاوه) در اراک و بکران (نصرت‌الله بکران) در فلاورجان اصفهان برای ادامه فعالیت تمدید شد.

کد مطلب 1235863

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