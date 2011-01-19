برداشت سالانه 12 میلیون متر مکعب از آبهای زیر زمینی اردبیل

عبدالحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: 25 میلیون متر مکعب آب نیز برای تامین مصارف خانگی از منابع سطحی در استان برداشت و تولید می شود.

وی مجموع تولید و توزیع سالانه استان را بالغ بر 37 میلیون متر مکعب آب عنوان کرد و افزود: هم اکنون بیش از هشت صد هزار نفر از جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری استان اردبیل تحت پوشش آبفای شهری استان قرار دارند.

مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان از کاهش هفت درصدی مصرف آب در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: میزان مصرف آب در استان اردبیل نسبت به استانهای دیگر بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار کمتر بوده است.

وی با اشاره به صرفه جویی پنج درصدی انرژی در تولید و توزیع آب مصرفی مشترکین استان تصریح کرد: هم اکنون این شرکت به منظور صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، تولید و توزیع آب مصرفی را در پیکهای کم مصرف انجام می دهد که در این راستا طی یک ماه گذشته پنج درصد کاهش داشته است.

حسن زاده با موقعیت توریستی استان اردبیل و نزدیکی تعطیلات عید نوروز اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته امسال نیز به مانند سال گذشته با اجرای روشهای الگوی مصرف هیچ گونه مشکلی در تأمین آب مسافران نخواهیم داشت.



وی همچنین از افزایش 40 درصدی اعتبارات پروژه ها ی عمرا نی این شرکت در مقایسه با سال گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: با افزایش اعتبارات این شرکت تلاش می کنیم پروژه های در دست اجرا را در سطح استان تا سال اینده تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

مدیر عامل شرکت آبفای شهری استان تأمین آب شرب شهر اردبیل، زون بندی، اجرای پروژه های فاضلاب و.. را از پروژ های در دست اجرای این شرکت عنوان کرد و متذکر شد: هم اکنون 9 مرکز شهرستان از مجموع 10 شهرستان استان تحت پوشش آبفای شهری قرار داشته و اجرای فاضلاب نیز 10 الی 90 درصد در این شهرها پیشرفت داشته اشت.