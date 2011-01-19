شناسایی یک مورد آنفولانزای پرندگان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مختاری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی و پیشگیری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استانداری گفت: 98 مورد آنفولانزای پرندگان در سال 85، 78 مورد در سال 86 و 9 مورد هم در سال 87 ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته آنفولانزای پرندگان در مازندران دیده اند افزود: امسال یک مورد آنفولانزای پرندگان در مازندران ثبت شده است.

مختاری با ابراز گلایه مندی از اجرایی نشدن متناسب 85 درصد از مصوبات جلسه قبلی اظهار داشت: بیش از 85 درصد مصوبات آنگونه که باید از طرف دستگاه ها جدی گرفته نشد و دامپزشکی استان در جریان بحث معدوم سازی و پیشگیری تنها بوده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران با اشاره به مشاهده آنفولانزای فوق حاد پرندگان در چند نقطه از کشور یادآور شد: به جهت اینکه مازندران قطب تولید طیور در کشور است باید از گسترش این بیماری جلوگیری کرده و پیشگیری را در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه حدود پنج ماه است که واحدهای تولید طیور با بیماری کمپلکس تنفسی درگیرهستند خارنشان کرد: ممکن است با کم توجهی در این زمینه، پتانسیل استان در این حوزه دچار رکود شود که رکود در صنعت طیور مازندران، کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

مختاری افزود: از طرف افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند، در کار جدیت دیده نشده است.

وی با اشاره به بحث بیمه جوجه های یک روزه اظهار داشت: در خوشبینانه ترن حالت حدود 40 درصد از جوجه های یک روزه بیمه می شوند.

مختاری با بیان اینکه 130 واحد تولیدی طیور مادر در مازندران فعالیت می کنند گفت: این واحدها موظف هستند جوجه تولیدی یک روزه را بیمه کرده و سپس به مرغدار تحویل دهند.



وی با اشاره به اینکه بر اساس دستور العمل ستاد، هزینه های معدوم سازی باید از اعتبارات استانی لحاظ شود تصریح کرد: تاکنون یک ریال در اختیار ما قرار نگرفته و هزینه معدوم سازی را از محل اعتبارات سازمان پرداخت کرده ایم.



مختاری یادآور شد: برای معدوم سازی طیور باید برای جبران ضرر هزینه آن را به مرغدار پرداخت کنیم و من دیگر نمی توانم پاسخگوی افراد طلبکار باشیم.



وی با اشاره به افزایش پرورش طیور دامی مانند غاز و اردک خاطرنشان کرد: این پرندگان نقش فوق العاده ای در انتقال بیماری آنفولانزای پرندگان دارند که باید از این کار جلوگیری شود.



مختاری با بیان اینکه مردم فکر می کنند بحث آنفولانزای پرندگان جدی نیست اظهار داشت: باید تصمیمات جدی تری در این حوزه لحاظ شود.



وی با اشاره به اینکه برخوردهای قضایی با متخلفان قاطع نیست و جریمه های اندک بازدارنده نخواهد بود گفت: برای پیشگیری از افزایش بیماری، ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر و آزادپرواز باید در نظر گرفته شود.