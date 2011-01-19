سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر اصفهان در مورد شرایط گیتی‌پسند برای این مسابقه اظهار داشت: با وجود اینکه تیم ما در حال حاضر نخستین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه می‌کند، با شرایط مناسبی مواجه بوده و برای رسیدن به قهرمانی گام بر می‌دارد .

وی با بیان اینکه تیمهایی همچون فیروزصفه جوان و جویای نام هستند، تصریح کرد: تیمهای جوانی همچون فیروزصفه و ارم‌کیش از نظر دوندگی خوب عمل می‌کنند و به نظر من این یکی از مشکلات فوتسال ایران است که تیمهای دونده از تیمهای تکنیکی قدرتمندتر ظاهر می‌شوند .

سرمربی تیم گیتی‌پسند اصفهان ادامه داد: برخی عوامل بدنی باعث می‌شود که بازیکنان تکنیکی و حرفه‌ای ما مقابل بازیکنان جوان ضعیف عمل کنند و این مانع پیشرفت فوتبال می‌شود بنابراین طی دو هفته حضورم در گیتی‌پسند، تلاش کردم که این ضعف فوتبال را برطرف کنم .