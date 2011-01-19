سید مهدی ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر اصفهان در مورد شرایط گیتیپسند برای این مسابقه اظهار داشت: با وجود اینکه تیم ما در حال حاضر نخستین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه میکند، با شرایط مناسبی مواجه بوده و برای رسیدن به قهرمانی گام بر میدارد.
وی با بیان اینکه تیمهایی همچون فیروزصفه جوان و جویای نام هستند، تصریح کرد: تیمهای جوانی همچون فیروزصفه و ارمکیش از نظر دوندگی خوب عمل میکنند و به نظر من این یکی از مشکلات فوتسال ایران است که تیمهای دونده از تیمهای تکنیکی قدرتمندتر ظاهر میشوند.
سرمربی تیم گیتیپسند اصفهان ادامه داد: برخی عوامل بدنی باعث میشود که بازیکنان تکنیکی و حرفهای ما مقابل بازیکنان جوان ضعیف عمل کنند و این مانع پیشرفت فوتبال میشود بنابراین طی دو هفته حضورم در گیتیپسند، تلاش کردم که این ضعف فوتبال را برطرف کنم.
وی با اشاره به لزوم پرهیز بازیکنان از دستکم گرفتن تیمهای مختلف خاطرنشان کرد: هیچ تیمی را دستکم نمی گیرم اما بازیکنان تیمم را باور دارم و مطمئن هستم که این بازیکنان در لیگ برتر بهترین نتیجه را میگیرند زیرا بازیکنان ما هم از نظر فنی و هم از نظر بدنی قوی هستند.
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