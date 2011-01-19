290 میلیارد ریال از اعتبارات فرهنگی گلستان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کانونهای مساجد استان افزود: تا پایان سال 90 و طی انعقاد تفاهم نامه ای مبلغ 800 میلیون تومان به کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گلستان از بخش اعتبارات فرهنگی سفر سوم رئیس جمهوری اختصاص یابد.

به گفته جمشیدی، مسجد همچون کانونی است که می تواند کارهای فرهنگی، ارزشی و دینی انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه استاندار گلستان در مباحث اخلاقی و دینی، توجه به خانواده شهدا و جانباز پرچم دار است، گفت: تمام تلاش ایشان در راستای مباحث اندیشه ای، دینی، شیعی مبتنی بر تفکر ولایت مطلقه فقیه است.

جمشیدی افزود: استانداربرای اشتغال فرزندان شاهد گام های بسیاری را برداشته است و اولین استانی است که بر این موضوع به صورت جدی پیگیر است.



وی افزود: باید مسجد را یک سنگر جدی بدانیم و اهل مسجد را برای مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم تجهیز کنیم.