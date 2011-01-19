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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۹

مقتدایی:

کاربردی کردن اخلاق اسلامی در سطح جامعه باید به طور جدی دنبال شود

کاربردی کردن اخلاق اسلامی در سطح جامعه باید به طور جدی دنبال شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی - اسلامی با اشاره به اینکه اکنون دیدگاه‌های اسلامی در کانون توجهات بین المللی قرار گرفته گفت: باید برای کاربردی کردن و شناساندن اخلاق اسلامی در سطح خرد و کلان جامعه به طور جدی تلاش کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس مقتدایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست تخصصی رابطه انسان و محیط در معماری و شهرسازی افزود: نکته‌ای که باید به طور جدی در تمام بخشهای هنر به آن توجه داشت این است که بحث غلبه اخلاق اسلامی بر سایر اخلاقها غیر اسلامی امری است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: غلبه اخلاق و مشی‌ اسلامی بر سایر اخلاقهای غیر اسلامی نیازمند برنامه ریزی است و که باید الگوی عملی آن در دوران معاصر ارائه شود که این امر در دستور کار نهادهای برنامه ریز و مجری قرار گیرد.

مقتدایی اظهار داشت: وظیفه امروز ما پرداختن و کاربردی کردن اخلاق اسلامی از یک سو و از جهت دیگر شناساندن آن در سطح خرد و کلان به جامعه است که باید این امر جدی گرفته شود و اگر زمان مناسب امروز که دیدگاه‌های اسلامی در کانون توجهات قرار گرفته را از دست دهیم دچار خسران مضاعف خواهیم شد.

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی - اسلامی در ادامه سخنان خود دستیابی به هویت اسلامی در شهرسازی را امری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: موضوع تقویت فرهنگ، انتقال فرهنگ، فرم‌های معنادار و هنر متعالی باید بطور جدی در دستور کار نهادهای فرهنگی و هنری و عمرانی قرار گیرد.

کد مطلب 1235873

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