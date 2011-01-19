مدال آوران بازیهای گوانگجو تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سید محمد شروین اسبقیان افزود: ورزشکاران آذربایجان شرقی با یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز در 16 دوره بازیهای آسیایی و کاروان ورزشی محرم با کسب 14 مدال طلا، نقره و برنز در اولین دوره بازی‌های پارآسیایی گوانگجو چین و در مجموع با 17 مدال باارزش برای استان و کشور افتخار آفرین شدند تا برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش خطه اذربایجان افزوده شده و فصل نوینی برای ورزش آذربایجان شرقی آغاز شود.

ورزش آذربایجان شرقی در سال 2010 رشد 5 برابری داشت

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی گفت: ورزشکاران این استان نسبت به دوره گذشته بازیهای آسیایی در دوحه قطر رشد پنج برابری داشته و ازچهار ورزشکار، مربی و داور به 18 ورزشکار، مربی و داور ارتقاء یابد تا کاروان ورزشی ایران با کسب 20 مدال طلا، 14‌نقره و 25 برنز در مجموع با کسب 59 مدال به عنوان چهارمی شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو برسد.

وی بیان داشت : توجه دولت نهم و دهم به ورزش عامل موفقیت ایران در بازیهای آسیایی و پارآسیایی 2010 گوانگجو بود و اهتمام و توجه جدی دولت به ورزش قهرمانی موجبات درخشش بی نظیر سفیران ورزشی ایران در رقابتهای گوانگجو چین شد.

در پایان رقابتهای آسیایی گوانگجو یوسف کرمی مرد پرآوازه تکواندو جهان از خطه میانه و تنها مدال آور تاریخ آذربایجان شرقی در رقابتهای المپیک تنها مدال طلای کاروان 18 نفره آذربایجان شرقی را در گوانگجو از آن خود کرد، فرزاد عبدالهی در رشته تکواندو همشهری یوسف کرمی نیز به مدال برنز دست یافت و مهرداد صمصامی هندبالیست تبریزی نیز به همراه تیم ملی هندبال به مدال نقره تیمی بسنده کرد.

در رقابتهای اولین دوره بازیهای پارآسیایی 2010 گوانگجو چین نیز کاروان محرم آذربایجان شرقی با یک طلا و یک نقره مرضیه صدقی، یک مدال طلای هادی ساجدی نیا، یک مدال نقره جلال خاکزادیه، یک مدال مهدی اصغری، یک مدال طلا و دو مدال برنز سیامک صالح فرجزاده، مدال نقره جواد فولادى، یک مدال نقره کاظم رجبی، مدال نقره محمد ملک پور و سه مدال نقره امیرپورجبی، مسعود قلی زاده، اصغر روحی در فوتبال پنج نفره نابینایان و کسب 14 مدال برای کشور و برافراشته شدن و نواخته شدن سه بار پرچم و سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران در چین به کار خود در رقابتها پایان داد.

سایر ورزشکاران آذربایجان شرقی در رقابتهای بازیهای آسیایی گوانگجو چین به نتایج زیر دست یافتند:

1- سجاد هاشمی دوومیدانی 400 متر و دوی امدادی چهار در 400 متر ایران با کسب مقام چهارمی 400 متر در گروه از صعود بازماند و در رشته چهار در 100 متر با همراه تیم ملی به علت خطا حذف شد.

2- صابر پرستی در تیراندازی از رسیدن به مدال بازماند.

3- حسن ملکی در دوچرخه سواری استقامت در حالی که تا پایان دور پنجم در رده دوم قرار داشت با زمان چهار ساعت و 17 دقیقه و پنج ثانیه و 44 صدم ثانیه به عنوان آخرین رکابزن از خط پایان گذشت و عنوان سی و چهارم را از آن خود کرد.

4- مسعود ابراهیم زاده در فوتبال مقام چهارمی رقابتها

5- مجتبی ولی پور شیرجه تخته 10 متر هماهنگ و سه متر هماهنگ مقام ششم

6- اصغر گلی زاده استاد بزرگ در رقابتهای شطرنج تیمی مقام چهارمی