کنسرت ارکستر کودکان "پارس" در جشنواره برگزار می شود

ناصر نظر رهبر گروه موسیقی "پارس" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : کنسرت گروه موسیقی پارس ویژه کودکان و نوجوانان در سه قسمت مجزا از یکدیگر برگزار می شود در بخش اول این کنسرت قطعاتی بر مبنای موسیقی ردیف ایران به صورت گروه نوازی در دستگاه ماهور اجرا می شود و در بخش دوم قطعات به شکل موسیقی همراه با حرکت و روایت داستان نمایش موزیکال "پیرمرد رویا" توسط کودکانی که از دانش آموختگان مرکز موسیقی "پارس" هستند به روی صحنه می رود؛بخش پایانی این کنسرت به همنوازی فلوت اختصاص دارد.

وی در ادامه به قطعات بخش گروه نوازی این کنسرت اشاره کرد و گفت : در بخش گروه نوازی موسیقی ایرانی که در دستگاه ماهور برگزار می شود قطعات با یک پیش درآمد ماهور (هرمزی) آغاز می شود و با قطعات آی دیلبر (آذری)،اهوی مار(گیلکی)،دایه دایه (لری)،بارون بارونه (کردی)ادامه پیدا می کند پایان بخش این قسمت از کنسرت اجرای قطعه رنگ کوراوغلی (از آثار قدیمی) است.

رهبر گروه موسیقی "پارس" در توضیح داستان "پیرمرد رویا" گفت : بخش دوم این اجرا یکی از قطعات زیبا و دوست داشتنی است و زمانی که برای نخستین بار به مناسبت روزجهانی کودک روی صحنه رفت مورد استقبال قرار گرفت که این داستان همراه با حرکت و موسیقی اجرا می شود؛ داستان این بخش به این شکل روایت شده است که روزی روزگاری در شهری کوچک و بسیار زیبا پیر مرد خوش اخلاق و هنرمندی زندگی می کرد او شغل بسیار جالبی داشت یعنی برای بچه ها عروسک می ساخت. روزی او تصمیم گرفت عروسکهای بسیار زیادی ساخته و آنها را در مغازه ای کوچک که در اختیار داشت در معرض فروش بگذاره پس از ماهها کار مداوم و شبانه روزی عروسکهای متنوعی ساخت و در حالی که عروسکها را یکی یکی گردگیری می کرد در مغازه می چید با خود فکر می کرد در این مدت چقدر به این عروسکها دل بسته و به آنها علاقمند شده است و از آنجایی که او خانواده ای نداشت این عروسکها را مانند بچه ها خود می پنداشت و با خود فکر می کرد اگر روزی این عروسکها بتوانند حرف بزنند و حرکت کنند چه احساس خوشی به او دست خواهد داد و آیا این عرسکها با او چگونه رفتار خواهند کرد و آیا آنها هم نسبت به وی احساس خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: پیرمرد در این افکارغوطه ور بود که احساس کرد که کار شبانه روزی چند ماه اخیر او را خسته کرده و فکر کرد بد نیست چند دقیقه ای را روی صندلی راحتی نشسته و استراحتی بکند هنوز چند لحظه ای از این فکر نگذشته بود که احساس کرد چشمانش سنگین شده و بلافاصله به خواب عمیقی رفت و در خواب هریک از عروسکها آرزوی او را همراه با بازی و حرکت برآورده می کنند.

نظر با اشاره به تفاوت های اجرای ارکستر "پارس" با گذشته گفت : برای نخستین بار است که گروه کر موسیقی ایرانی توسط هنرجویان کودک تشکیل شده است پیش از این گروه کر ارکستر پارس قطعات موسیقی کلاسیک را همراه با علیرضا شفقی نژاد سرپرست ارکستر فیلارمونیک اجرا می کرد اما برای نخستین بار است که گروه کر موسیقی ایرانی تشکیل شده و در این اجرا قطعات مختلف را در دستگاه های مختلف موسیقی می خوانند.

وی در پایان در خصوص اجرای این ارکستر در تالار اندیشه گفت : تالار اندیشه برای اجرای گروه های ویژه کودکان انتخاب خوبی بود چراکه این تالار مانند تالار وحدت امکان اجرای مناسب برای کودکان را دارد.