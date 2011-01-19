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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۰

شش پروژه راهسازی در ایلام به بهره برداری می رسد

شش پروژه راهسازی در ایلام به بهره برداری می رسد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان ایلام گفت: در ایام مبارک دهه فجر شش پروژه راهسازی در ایلام به بهره برداری می رسد.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای توسعه کمیت و کیفیت راههای استان ایلام در طول سال پروژه های مختلفی اجرا می شود.

وی بیان داشت: در دهه فجر امسال شش پروزه راهسازی شامل قطعه راهسازی امیرآباد در شهرستان مهران به طول 1.5 کیلومتر، بهسازی و تعریض محور قلاجه به طول 1.5 کیلومتر، احداث پل بزرگ کنجانچم و راههای دسترسی که شامل پل با پنج دهنه 23 متری و یک هزار و 800 متر راهسازی، احداث پل ورودی پهله زرین آباد از توابع شهرستان دهلران، روشنایی پل بهمن آباد و تعریض و بهسازی آن و احداث پل زراب در شهرستان دهلران به بهره برداری می رسند.

سلیمانی افزود: برای اجرای این شش پروزه بیش از شش میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

این مسئول یادآور شد: هم اکنون پروژه های مختلفی در سطح استان ایلام در دست اجراست که در آینده ای نزدیک شاهد توسعه استان ایلام با اجرای این پروژه ها خواهیم بود.

کد مطلب 1235879

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