11 هزار خانوار مازنی از نعمت گاز برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان اژدری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته سوخت مازندران در استانداری اافزود: هنوز مشکل سوخت برخی روستاهای بالای 20 کیلومتر حل نشده و شیوه نامه ای که قرار بود در ستاد مدیریت سوخت کشور لحاظ شود، صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه گزارش دقیقی از تعداد آژانس های استان و تعداد وسایل نقلیه فعال در این حوزه در دست نداریم تصریح کرد: قرار بود بازرگانی نسبت به انجام این کار اقدام کند اما هنوز آماری در این حوزه ارائه نشده است.

اژدری با اشاره به نداشتن جایگاه سی ان جی در شهرهای پل سفید و زیرآب یادآور شد: سهمیه حمایتی بنزین در این دو شهر کم است که به مرکز اعلام کرده ایم.

وی با بیان اینکه مصرف سوخت صنایع تبدیلی ماهانه پنج میلیون لیتر است اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث صنایع تبدیلی کشاورزی به صنایع و معادن واگذار شده، اکنون بخش صنعتی با مشکل سوخت مواجه است و توان برای پوشش دادن صنایع تبدیلی کشاورزی ندارد.

اژدری با اشاره به وجود 11 هزار و 409 خانوار در شهرهای فاقد گاز مازندران که از طریق شوفاژ خانه های خود را گرم می کنند خاطرنشان کرد: ماهانه 11 میلیون لیتر سوخت مصرف می کنند.

وی افزود: حدود 40 هزار خانوار هم با مشعل مصارف خانگی را برطرف می کنند که سالانه هزار لیتر سوخت مصرف می کنند.

اژدری با بیان اینکه به دستگاه هایی که از استانداری درخواست سوخت دارند جواب مثبت نمی دهیم یادآور شد: اجرای قانون هدفمندی را از خودمان شروع کرده ایم و اگر سوختی در استان داشته باشیم هم جوابگوی بخش دولتی نخواهیم بود.

وی با اشاره به جدی بودن بحث دوگانه سوز کردن تاکسی ها گفت: بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت سوخت کشور، تا پایان بهمن ماه تاکسی ها باید نسبت به دوگانه سوز کردن خودرو اقدام کنند و در غیر این صورت سهمیه بنزین پرداخت نمی شود.



دبیر شورای ترافیک استانداری مازندران تصریح کرد: تبعات عدم اجرای این طرح بر عهده ما نیست و شهرداری ها و فرماندرای ها باید نسبت به این مسئله اقدام کنند.



وی در خصوص مصرف نفت سفید و گاز مایع شهرهای فاقد گاز مازندران با اشاره به اینکه گاز مایع از سبد کالابرگ خارج شده و با قیمت 3400 تومان فروخته می شود افزود: از بهمن ماه نفت سفید با کالا برگ داده می شود و خانوارهایی که از نفت سفید استفاده می کنند باید از طریق سایت تجارت آسان ثبت نام کرده و کالا برگ دریافت کنند.