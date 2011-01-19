مقاومت الگویی جدید و در حال فراگیر شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی صبح امروز در همایش غزه نماد مقاومت با اشاره به تاریخی شدن الگوی مقاومت و فراگیر شدن آن گفت: 32 سال پیش در تهران مبارزه ای در مقابل رژیم شاهنشاهی و حامیانش در جریان بود که طی 14 ماه توانست یک سلسله شاهنشاهی و حامیانش را به زیر بکشد.

وی افزود: برخی از متخصصین اسم آن را انقلاب گذاشتند ولی به واقع نوع مبارزه در این انقلاب با دیگر انقلاب های تاریخ متفاوت با الگوی آن مقاومت بود.

خرمشاد گفت: در یک طرف رژیم شاهنشاهی به همراه ارتش، آمریکا، اسرائیل، انگلیس و همه قدرت های دنیا قرار داشتند و در طرف دیگر مردم ایران که هر روز تظاهرات می کردند، شهید می دادند و روز به روز به دامنه آن افزوده می شد ولی هیچ گاه این مبارزه شکل مسلحانه به خود نمی گرفت و بالاخره پس از 14 ماه به تعبیر امام راحل خون بر شمشیر پیروز شد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه با اشاره به رویکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در این واقعه تاریخی گفت: امام خود از 15 سال قبل از پیروزی انقلاب تمرین مقاومت را به مردم آموختند و البته هر زمان که از سوی مبارزین نیز درخواست می شد که اجازه پاسخ مسلحانه به شاه و حامیانش بدهند قبول نمی کرد.

وی مورد دیگر را 8 سال دفاع مقدس دانست که الگویی برای مقاومت قرار گرفت و گفت: بعد از پیروزی انقلاب همه حامیان شاه با محوریت صدام به کشورمان لشکر کشی کردند و در این تجربه تاریخی نیز الگوی مقاومت با محوریت گروه های مقاومت بسیج شکل گرفت و نهایت پیروز از میدان به در آمد.

وی با بیان اینکه این الگو در خصوص ایران حداقل دو بار تجربه شد و پیروزی در پی داشت گفت: الگویی که در لبنان و غزه از تجربیات ایران گرفته شد نیز منتج به پیروزی شد که به واقع تجربه جدیدی را به جهانیان معرفی کرد که امروز در حال فراگیر شدن است و نه تنها جهان اسلام که راه نجاتی برای تمامی مظلومان در مقابل ستمگران است.

خرمشاد در ادامه به گرامیداشت مقاومت 22 روزه غزه اشاره کرد و گفت: جنگ 22 روزه صحنه آزمون مقاومت بود که در صحنه ای نابرابر پیروزی مقاومت را در پی داشت لذا جای تقدیر دارد. شاید در یک حرکت 11 روزه و پس از آن هم در یک حرکت یک روزه فاتحه نماد ظلم و ستم خوانده شود.

وی در ادامه ماندن اسرائیل را به معنای حقانیت اشغال و ظلم دانست و گفت: نباید به این موضوع تن داد زیرا بهای ماندن اشغالگر برای بشریت بسیار سنگین است.